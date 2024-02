Mañana comienzan las clases en Buenos Aires y La Pampa; en Tierra del Fuego podrían ir al paro

Estudiantes de las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego y La Pampa iniciarán mañana el ciclo lectivo 2024, en el marco del calendario escolar oficial que comenzó el lunes con ocho distritos y se completará la semana próxima con el resto de las jurisdicciones, aunque en territorio fueguino el comienzo está supeditado a que el gremio docente no resuelva un paro.

Según la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, 2.635.000 alumnos de los 135 municipios comenzarán las clases este viernes en los niveles inicial y primaria y del primer grado del secundario, en tanto que otros 1,7 millones de estudiantes del 2do a 6to año de la secundaria volverán a las aulas el miércoles 6 de marzo.

"Tenemos la expectativa de comenzar por quinta vez consecutiva un 1 de marzo, hemos hecho todos los esfuerzos como gobierno provincial con Axel Kicillof a la cabeza para mejorar el salario de los docentes, con un primer aumento a principio de año y otro hace pocos días, tratando de acompañar el ritmo de una inflación y una economía muy difícil", valoró en diálogo con Télam el director General de Educación, Alberto Sileoni.

En ese sentido, dijo que "somos conscientes que encaramos un año con enormes dificultades y responsabilizamos al gobierno nacional por añadir una gran conflictividad al inicio de clases y desordenar el sistema educativo bonaerense y de todo el país, quitando fondos muy importantes como el Fondo de Incentivo Docentes, el Fondo de Fortalecimiento de la provincia y poniendo en duda todos los programas de la provincia".

Sileoni destacó que "no obstante eso, vamos a transmitir la alegría del reencuentro este viernes, inaugurando escuelas como hicimos ayer en Moreno, mañana en Florencio Varela y otras para inaugurar, pero sabiendo que tenemos un año muy difícil sobre todo por malas decisiones del gobierno nacional".

El receso invernal en la provincia de Buenos Aires está previsto entre el 15 y el 26 de julio, mientras que el ciclo lectivo terminará el 20 de diciembre.

También mañana está previsto que inicie el ciclo lectivo en Tierra del Fuego, pero durante la jornada el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) –principal gremio docente de la provincia- decidirá si realizan un paro que impida el comienzo de las clases.

El sindicato ya manifestó su rechazo al aumento salarial que el gobierno de Gustavo Melella otorgó ayer mediante un decreto a los docentes provinciales ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias.

El decreto 367/24 firmado por Melella recompone el salario docente por medio de una suma fija de 50.000 pesos a partir de enero e incrementa "el valor índice del cargo (base) y de la hora cátedra".

Las autoridades educativas informaron que la medida implica un aumento del 10% en febrero y de otro porcentaje similar en marzo, cifras a lo que se agrega el pago de un "refuerzo de la ayuda por material didáctico" de "32.000 pesos y 1.523,81 pesos por hora cátedra".

Sin embargo, el Sutef rechazó la propuesta y volvió a exigirle a Melella que "reabra las negociaciones paritarias" y "deje de otorgar aumento por decreto", que no tiene el respaldo del sector.

La tercera provincia que tiene previsto iniciar mañana las clases es La Pampa, para estudiantes de todos los niveles.

El receso escolar está previsto del 10 al 23 de julio, según el calendario oficial.

A nivel nacional, el ciclo lectivo 2024 comenzó el pasado lunes en ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, San Luis, Mendoza y Santa Fe, aunque en el contexto de un paro de 24 horas que realizó Ctera en reclamo de la paritaria nacional y en rechazo de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

En tanto, el martes comenzaron las clases en La Rioja.

Para el próximo lunes, está previsto el inicio del ciclo lectivo en Chaco, Chubut, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Neuquén, Jujuy y Salta.

También en Santa Cruz, que tenía previsto comenzar hoy, pero pospuso el regreso a las aulas porque restan reparaciones en edificios escolares y es “significativo” el movimiento administrativo que implican los recientes ofrecimientos de cargos y horas cátedra, según se indicó en una resolución del Consejo Provincial de Educación (CPE).

El calendario escolar 2024 cerrará el 11 de marzo cuando comiencen las clases en Río Negro, tras un período de intensificación desarrollado del 14 al 26 de febrero, se informó oficialmente.

