Mantienen la restricción de acceso en la lobería de Punta Bermeja por gripe aviar en Río Negro

La Secretaría de ambiente y cambio climático de Río Negro informó hoy que se mantiene la restricción en el acceso a la colonia de lobos del Área Natural Protegida Punta Bermeja a 45 kilómetros Viedma, luego del hallazgo de un espécimen muerto por gripe aviar en esa zona de la costa atlántica rionegrina.

"La semana pasada se encontró un solo lobo muerto por gripe aviar en esa zona", dijo a Télam la titular de la secretaría, Dina Migani.

Según informó, "la restricción permanecerá por tres semanas (21 días), a partir del último lobo marino muerto".

En ese sentido, las autoridades analizan la posibilidad de abrir el acceso dentro de 15 días en caso de que no se encuentren lobos muertos a causa de esa enfermedad, que afecta aves migratorias y mamíferos.

"Eso nos da bastante esperanza porque significa que el virus declinó su presencia notablemente en toda la zona", dijo Migani.

La funcionaria aseguró que en el resto de las playas de la costa atlántica rionegrina, donde los lobos marinos van a descansar, "no hay especímenes muertos".

De cara a la temporada de verano, "estamos esperanzados en abrir pronto esa playa para los vecinos y para los turistas", apuntó la secretaria.

El último recuento oficializado por el Comité de Crisis también incluyó 35 gaviotas muertas que estaban en ese estado desde hace tiempo. "No son nuevos hallazgos", precisó Migani.

Finalmente, la funcionaria recomendó a vecinos, visitantes y turistas "no bajar a la playa con perros porque son los que se acercan a los animales muertos".

Asimismo, recomendó "no acercarse a los lobos por más que no se vean con síntomas, porque son portadores de enfermedades trasmisibles a las personas".

Según los reportes oficiales, un total de 1.462 lobos marinos fueron encontrados muertos en las costas rionegrinas desde que se inició la gripe aviar, en agosto pasado.

En ese marco, el gobierno provincial mantiene el monitoreo permanente del estado de situación, a través de los distintos organismos que conforman el Comité de Crisis interinstitucional.

Ese organismo abordó un trabajo conjunto en zonas con alta concurrencia de turistas y la puesta en marcha de una campaña de comunicación para concientizar a la población en prácticas sanitariamente responsables, de cara a la temporada estival.

En caso de sospecha o para reportar aves afectadas, se solicita a la población contactar al SENASA, a través de la oficina local más cercana, mediante la aplicación Notificaciones SENASA para dispositivos Android, enviando un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar, llamando al número 11 5700 5704 o completando el formulario en línea.

Se solicita a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de los organismos intervinientes.

(Télam)