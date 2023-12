Mar del Plata: temporal provocó caída de arboles y postes y cortes de energía

Barrios sin luz, calles anegadas y más de 20 árboles y ramas caídos fue el saldo de la fuerte tormenta de lluvia y viento que azotó a la ciudad de Mar del Plata entre la tarde del sábado y la madrugada de este domingo.

Desde el Municipio destacaron que en el marco del temporal "no hubo pedidos de evacuación de personas y se dio respuesta a todos los reclamos recibidos, que fueron más de 400" y que "anoche se resolvió suspender todas las actividades y fiestas masivas que se habían planeado para realizarse al aire libre como medida precautoria".

"La tormenta fue complicada en cuanto a lo eléctrico ya que nueve distribuidores estuvieron afectados por la tormenta de las ultimas horas, pero ya hay varias cuadrillas trabajando para restablecer el servicio. Y hemos tenido llamados, pero ningún pedido de evacuación", señalaron.

El flamante secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, quien hasta hace pocos días era titular de Defensa Civil, precisó que las intensas precipitaciones "generaron muchos anegamientos durante la madrugada producto de la gran caída de agua que hubo en cortos periodos de tiempo" y aseguró que "muchos sectores de la ciudad se vieron afectados por la gran cantidad de agua en poco tiempo, aunque no hubo anegamientos profundos".

El parte municipal expresa que la guardia operativa de defensa que por las ráfagas de viento se atendieron alrededor de la caída 22 árboles, algunos de gran porte, que generaron daños materiales tanto en vehículos como en casas, pero no hubo heridos.

También hubo caída o desprendimiento de 25 postes y 12 por problemas con los semáforos.

Por su parte, la empresa distribuidora de energía eléctrica EDEA informó esta mañana mediante un comunicado que como consecuencia del extremo temporal que azotó a la provincia, con ráfagas de viento de extraordinaria intensidad, abundantes precipitaciones y gran caída de descargas atmosféricas se generaron diversos inconvenientes en la red eléctrica.

En este sentido, precisaron que cerca de las 10.30 las localidades que se encontraban afectadas con algún inconveniente en el servicio eran Mar del Plata, Miramar, Gonzales Chaves, Rauch, General Belgrano y Chascomús.

Los barrios más afectados a media mañana por los cortes de luz eran El Martillo, Pueyrredón, un sector de Nuevo Golf y Las Heras, Bosque Grande, Sierra de los Padres de manera parcial, Colinas Verdes, El Coyunco y La Gloria de la Peregrina sobre la zona de la Ruta 226.

"Los equipos de guardia reforzados continúan trabajando para normalizar las zonas afectadas dando prioridad a la atención de situaciones de peligro que se puedan detectar en la vía pública", repararon desde la empresa.

"Estamos trabajando con guardias reforzadas para reponer el servicio lo antes posible, dando prioridad a la atención de situaciones de peligro que se puedan detectar en la vía pública", expresó el comunicado y recordó que por reclamos puntuales los usuarios pueden contactarse por WhatsApp al 223 634 3332 o llamando al 0800-6663332, o desde edeaweb.com. (Télam)