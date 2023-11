María Becerra dedicó un tema a las mujeres que maternan solas y no reciben apoyo de los padres

La cantante María Becerra pronunció un sentido mensaje y dedicó uno de sus temas a las “madres solteras”, al tiempo que hizo referencia a que en la Argentina “siete de cada diez padres no pasan la cuota alimentaria a sus hijos” una situación “normalizada” que “no debería ser para nada así”, un discurso que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Esta mañana se volvió viral un video del fragmento de un show de la artista de 23 años, oriunda que Quilmes, en el que la joven habla de “una situación que lamentablemente está muy normalizada en el mundo y no debería ser para nada así”.

“En Argentina 7 de cada 10 padres no pasan la cuota alimentaria a sus hijos, dejando a madres solteras haciendo todo el trabajo”, continuó el mensaje que la intérprete conocida como ´la nena de Argentina´ manifestó antes de cantar el tema Corazón Vacío.

Asimismo, la joven artista apuntó que esta situación en la que los progenitores no se hacen cargo de la manutención de sus hijos e hijas genera que “las madres solteras” tengan que “trabajar embarazadas, trabajar con una criatura, ir a la escuela nocturna, ir a estudiar, haciéndose completamente solas cargo de una criatura o más de una criatura”.

No es la primera vez que María Becerra hace referencia a esta realidad, en septiembre pasado en el marco del festival Equal en Buenos Aires, dedicó la misma canción “a todas esas madres solteras que han criado, que han maternado solas, por consecuencias tristes, cosas que no deberían pasar. Personas que, lamentablemente, se desligan de un hijo como si fuera nada y una madre se hace cargo de todo ahí, enfrentando los obstáculos”.

Y es que Corazón Vacío es un sencillo que Becerra lanzó en junio de este año y cuyo video clip narra, precisamente, la historia de una joven mujer que da a luz una niña y tiene que criarla sola, retratando la cotidianeidad del cansancio luego de las largas horas de trabajo, la tristeza, la soledad y también la alegría del fuerte vínculo con su pequeña.

Estas declaraciones se dan en el marco de una campaña electoral donde una de las diputadas electas de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, aseguró que mandará al Congreso una ley para que "los varones tengan 15 días para decidir si van a hacerse cargo del hijo".

Lemoine anunció la iniciativa en una entrevista en el canal de YouTube "Neura Media" en la que precisó que "la mujer, cuando se entera que está embarazada, tenga 15 días para notificar al padre y el padre pueda decidir si va a hacerse cargo del hijo".

Estas declaraciones generaron un fuerte repudio por parte de mujeres con actuación pública en el Congreso y en la función pública pertenecientes a distintos espacios políticos, así como también por parte de artistas, organizaciones sociales y muchísimos usuarios de redes sociales.

Los datos que mencionó la destacada artista internacional que cantará en el Times Square (New York) en la emblemática celebración de Año Nuevo, surgen de investigaciones, una de ellas, la encuesta realizada por Unicef que detalló que el 63 por ciento de las mujeres encuestadas afirmaron no recibir la cuota alimentaria en tiempo y forma, es decir, casi 7 de cada 10.

En 2022, el informe "Incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género”, encuestó a 6442 personas de los 125 municipios bonaerenses y más de 50 entrevistas.

De este estudio se desprende que más de la mitad de las encuestadas (51,2%) no percibe ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas o hijos, mientras que del 41,2% de mujeres que indican que sí lo reciben, el 15,3% menciona que es un aporte esporádico.

En este marco, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), llevará a cabo el primer Encuentro Regional “Políticas Públicas Feministas para la Igualdad y Justicia Social”, los días 8 y 9 de noviembre en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata.

El encuentro tendrá una primera parte abierta al público, con paneles de especialistas sobre incumplimiento de la obligación alimentaria y el sobreendeudamiento de las mujeres, y una segunda parte cerrada donde las especialistas analizarán estos ejes, para identificar buenas prácticas, políticas prometedoras y lecciones aprendidas. (Télam)