Marcha de Plaza de Mayo al Congreso en el Día de la Memoria Trans

Integrantes del colectivo travesti-trans junto a organizaciones LGBTIQ+ y demás personas que acompañan sus reclamos, marcharán hoy desde Plaza de Mayo hasta el Congreso en el Día Internacional de la Memoria Trans, una actividad que se reedita para esta fecha desde 2020 y que este año tiene como bandera el pedido de justicia por el travesticidio de Zoe López García, referente del Hotel Gondolín asesinada por su pareja el pasado 11 de noviembre.

Todo comenzará a las 18 en Plaza de Mayo, donde se realizará el “acto de las candelas” con el objetivo de “recordar a nuestrxs amigxs y familiares que ya no están. Un día dedicado a la memoria de nuestrxs companerxs, víctimas de la transfobia, del odio y del miedo hacía nuestra comunidad”, dijeron en redes sociales desde el Archivo de la Memoria Trans que desde el 2017 viene impulsando esta actividad en diversas plazas, hasta que en el 2020 se instituyó la marcha por el eje cívico de la Ciudad de Buenos Aires.

El Archivo de la Memoria Trans es un espacio creado por María Belén Correa y Claudia Pía Baudracco para mantener viva la memoria de la población travesti, para el reencuentro, el abrazo y la resistencia colectiva.

“En esta oportunidad Vamos a recordar y a dedicarle unas palabras a nuestra amiga y compañera Zoe, quien fue asesinada por su pareja el pasado sábado”, agregaron, al tiempo que convocaron a “todos los grupos con todas sus banderas, logos y remeras” a quienes instaron a concurrir munidos de velas.

La movilización renovará el pedido de una ley de reparación histórica para las personas travesti-trans.

“En el día internacional de la memoria travesti desde Argentina levantamos una vela y la encendemos para honrar a todas nuestras hermanas que fueron víctimas de la violencia sistemática, de crímenes de odio, de travesticidios transfemicidios y transhomicidios”, dijo a Télam la actriz, directora teatral, activista trans y antirracista Daniela Ruiz

“Es importante seguir teniendo memoria activa, que no se borre nuestra lucha, nuestra búsqueda de justicia y de una sociedad más amorosa donde exista el respeto a la diversidad. No queremos morirnos a temprana edad, queremos seguir existiendo y que nuestras compañeras puedan disfrutar de este país que nos dio tantos derechos”, agregó Ruiz, quien dirige la Asociación Civil Siete Colores Diversidad.

A su turno, la histórica referente y presidenta del Archivo de la Memoria Trans, María Belén Correa, destacó la importancia de insistir en “negarnos al olvido justo en estos momentos, cuando el 55% (de la población) se olvidó de lo que pasmaos y parecería que la juventud quiere pasar su 2001 o su dictadura, porque parece que no creen” lo que se le cuenta o dicen los libros.

Correa afirmó además que si “el ejercicio de la memoria es para no repetir los errores, parece que no lo hemos hecho bien porque estamos cometiendo el mismo error” como electorado.

“Yo con mis 50 años como esto lo viví y luchamos para tener los cambios que conseguimos, por eso lo vivo como un retroceso. Ahora vamos a tener que empezar desde cero porque se votó para que las leyes conquistadas se vayan para atrás. España se salvo, estuvo a punto, nosotros no”, dijo.

Además, recordó que justo hoy “se cumple un año que se fue Hebe (de Bonafini), que se fue el 20 de noviembre y por eso el año pasado marchamos con las Madres y la gente que hacía el duelo”, dijo.

Además de la extensa bandera tricolor –blanca, celeste y rosa- con los nombres de las personas trans asesinadas o muertas prematuramente por la exclusión sistemática, este año se agregarán dos banners: uno con los rostros de las muertas este año y otro con el de las históricas referentes que ya no están, como Lohana Berkins, Diana Sacayán y Pía Baudracco.

Por su parte, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación recordó en su redes sociales esta efeméride en la que “honramos la memoria de travestis, trans y no binaries que ya no están y recordamos a quienes lucharon por la construcción de una sociedad más igualitaria para la población LGBTI+”.

“A 40 años de vigencia ininterrumpida de la democracia en la Argentina, seguimos trabajando para defender los derechos conquistados y reconocer los que todavía faltan.

El Día Internacional de la Memoria Trans fue creado en 1998 por Gwendolyn Ann Smith, una mujer transexual, diseñadora gráfica, columnista y activista en memoria del Rita Hester una mujer transexual afroamericana que fue asesinada el 28 de noviembre de 1998. (Télam)