Mariana Enriquez es finalista de otro premio internacional por "Nuestra parte de noche"

El libro "Nuestra parte de noche" de la célebre escritora argentina Mariana Enriquez, ya ganadora del Premio Herralde de Novela en 2019, es una de las setenta obras de ficción elegidas para disputar el 29° Premio Literario de Dublín, un galardón que reconoce una obra en inglés o traducida al inglés con 100 mil euros y que además tiene entre sus finalistas a Santiago Amigorena, autor argentino nacionalizado francés con el título "The Ghetto Within".

Esta obra multipremiada y reconocida es una de las propuestas por 80 bibliotecas de todo el mundo para llevarse el premio de Dublín; esta novela, traducida al inglés como "Our Share of Night" por Megan McDowell, fue elegida por la Biblioteca Pública de Tartu, en Estonia.

Las novelas nominadas a este premio estarán disponibles para los lectores en las bibliotecas de la ciudad de Dublín y en las bibliotecas públicas de Irlanda, y algunas de ellas podrán ser consultadas también como libros electrónicos o audiolibros.

Tras la noticia, la escritora argentina Mariana Enríquez publicó en su red social Instagram: "Somos un montón, setenta en la longlist. Pero qué lindo estar ahí, gracias @dublinlitaward".

El Premio Literario de Dublín, financiado por el Consejo de esa Ciudad, es hoy el galardón literario mejor remunerado a nivel mundial: 100 mil euros para el autor que lo obtenga, y en caso de que el libro ganador sea una traducción, recibe 75 mil euros el escritor y 25 mil euros el traductor.

En este prestigioso premio también está nominada la novela "The Guetto Within", una historia escrita por Santiago Amigorena, autor argentino nacionalizado francés que fue traducida por Frank Wynne, cuyo título original es "El gueto interior" y fue publicado por Literatura Random House en 2020. En este caso, la novela fue propuesta al premio por Bibliotecas Municipales de Ginebra, Suiza.

Entre los autores latinoamericanos que se destacan en la lista de elegidos está Eduardo Halfon, de Guatemala, con su obra "Canción", traducida por Lisa Dillman y Daniel Hahn y publicada originalmente por Libros del Asteroide en 2020. También está el brasileño Sténio Gardel, que compite con su ópera prima "The Words That Remain". De Brasil también figura entre los seleccionados "Crooked Plow", de Itamar Vieria Junior, publicada por Tusquets.

La lista de semifinalistas incluye 31 novelas traducidas y 16 óperas primas. Las novelas finalistas serán comunicadas el próximo 26 de marzo y la ganadora será anunciada por el alcalde de Dublín, Daithí de Róiste, el 23 de mayo durante el Festival Internacional de Literatura de Dublín.

En la edición 2023 del mismo premio, "Las malas", de Camila Sosa Villada, fue la obra argentina que compitió por el galardón, aunque no resultó ganadora. Algunos premiados en otras ediciones son la mexicana Valeria Luiselli, el francés Michel Houellebecq, Colm Toibín, Jim Crace, Orhan Pamuk y Juan Gabriel Vásquez, entre otros escritores y escritoras del mundo. Al momento, ningún argentino lo obtuvo.

El jurado internacional que elegirá la novela ganadora está compuesto por Irenosen Okojie, escritor y periodista británico de origen nigeriano; Daniel Medin, profesor de literatura comparada en la Universidad Americana de París; Lucy Collins, profesora asociada del University College de Dublín; Anton Hur, autor y traductor coreano, e Ingunn Snædal, poeta, traductora, editora literaria y profesora islandesa. (Télam)