Matías Rodríguez Figueroa es el hijo de Rosa, una jubilada del Hospital de Río Gallegos, que vive en Buenos Aires y que hoy pelea por su vida en la capital del país. Tiene 38 años y vive lejos de su ciudad natal hace varios años.

El joven trabajaba en el Ministerio de Capital Humano (ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) y, con la llegada del nuevo gobierno, fue uno más de los despedidos. Pero, además, Matías tiene que travesar una cirugía por un tumor hallado en su columna y hoy necesita la ayuda de todos.

Rosa habló con La Opinión Austral y contó cómo está hoy su salud. “Hace unos días tuvimos un turno con el médico y dijo que este tumor benigno podía pasar a ser otra cosa diferente, porque creció y tomó otras parte de su cuerpo, es decir, las partes blandas”.

“Él estuvo deprimido, bastante complicado, ahora está un poco mejor, porque nosotros le levantamos el ánimo”, explicó Rosa que está junto a su hijo hace unos cuatro meses. Matías empezó con dolor de cintura y espalda hace un tiempo y después de varios estudios, los profesionales determinaron que necesita operarse.

El joven riogalleguense deberá atravesar una cirugía el próximo 26 de abril: “Es una operación muy compleja, donde tienen que sacar el tumor de donde está alojado, y colocar un prótesis en la columna, en la parte de las vértebras”.

“Es una prótesis de titanio, ya tenemos la prótesis porque la hora social lo cubrió, tuvimos problemas porque no nos autorizaba dónde operarlo, pero nos dieron la opción de operarlo en el Hospital público de Gonet, en La Plata”, contó la mamá.

Después de una gran cantidad de estudios, Matías podrá ser operado, pero tienen que costear los gastos médicos necesarios, pero también otros que se suman a la ecuación.

El joven de Río Gallegos, junto a su madre, Rosa Figueroa, que hoy lo acompaña.

“Hace cuatro meses nosotros pensamos que eran dolores de espalda, de estas cosas que comunes que uno puede tener, pero nos dijeron que había un tumor, que había crecido y quera mucho más grande y que podía ser maligno“, relató Rosa. “Ha sido toda una batalla y un desgaste emocional y psíquico de parte de él y de parte de nosotros también porque aparte igual tuvimos que batallar con que él se quedó sin trabajo”, agregó su mamá.

Resulta que Matías era empleado del Estado Nacional, durante 11 años, estuvo con carpeta médica a pedido de los profesionales desde enero, cuando empezó con los problemas. Dejó de caminar y, de un momento a otro, contó Rosa, “lo echan por correo electrónico y lo dejan sin trabajo”. Además, y un punto no menor, sin ningún tipo de indemnización.

Ahora, explicó, “tenemos que pagar honorarios médicos y también cubrir las necesidades del alquiler, además de deudas que teníamos, todas esas cosas están a cargo nuestro, nosotros somos jubilados de la provincia de Santa Cruz”, contó la mamá.

Cómo está hoy

“Anímicamente y psicológicamente porque eran como cachetazos que te daba la situación, la realidad, como que no podía levantar cabeza, muchas veces me dijo que se sintió como que estaba fragmentado, que todas las partes se desparramaban por el universo, porque en algún momento él no podía afrontarlo“, contó Rosa en un relato desgarrador.

“Hasta que después pasó el tiempo y pudo poner en palabras lo que pasaba, porque me lo contó a mí, le contó a sus amigos, que se sintió la verdad que con una impotencia terrible y una devastación también inmensa y con una poca solidaridad de la población”, explicó.

Matías, explicó, “sentía que la gente no se solidarizaba con las personas que están desocupadas, porque realmente la gente piensa que toda la gente que echaron son ñoquis, entonces la verdad que es una lucha y un desgaste terrible y él me contó que se sintió así”, describió su mamá.

“Con la situación del país, sabemos que nadie la está pasando bien, porque la verdad que todos la estamos pasando y sufriendo la situación económica de nuestro país, pero todos tenemos fe que en algún momento vamos a salir adelante“, agregó su mamá.

¿Cómo ayudar a Matías? Mediante CBU: 0110030330003018565997 o Alias: MatiasDRF.