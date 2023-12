Mayra Mendoza monitoreó las tareas de asistencia a los vecinos de la ribera en Quilmes

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, monitoreó hoy el operativo de limpieza, despeje y asistencia integral en la ribera de Bernal, una de las zonas más afectadas por el intenso temporal de lluvia y viento que azota al AMBA desde el sábado.

"Es difícil lo que estamos viviendo pero le ponemos siempre nuestra impronta de trabajo, el Estado presente", dijo la jefa comunal.

Del operativo participa personal de distintas áreas como Servicios Públicos, Defensa Civil, el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), GIRSU y Desarrollo Social, en articulación con la Dirección de Mantenimiento de provincia de Buenos Aires.

"En este lugar hay muchas familias viviendo y la cola de este tornado que vivimos, esta tormenta tan fuerte, afectó la zona norte-este del distrito, que justamente tiene que ver con este barrio, y también con Don Bosco. Así que estamos trabajando, tratando de garantizar, en principio y en etapas, la seguridad de los vecinos y de las vecinas. Que no haya peligro de árboles que puedan caerse sobre las casas o de cables que puedan generar alguna situación con el tema de la electricidad", precisó Mendoza luego de recorrer la zona y dialogar con las y los vecinos.

La intendenta precisó que "cuando hay alerta meteorológica siempre recomendamos a los vecinos que salgan lo menos posible de su casa, que no transiten por la calle, y seguir apelando a la solidaridad".

"Son momentos donde la comunidad debe estar unida, ser solidaria, y que aquellos que no fueron afectados piensen que hay personas que están sufriendo, y que hay lugares donde se pueden acercar, donar y también venir a dar una mano", añadió.

"Es difícil lo que estamos viviendo, pero le ponemos siempre nuestra impronta de trabajo, el Estado presente, el Gobierno Municipal junto con la provincia de Buenos Aires que nos ha venido a ayudar, y también estamos en comunicación permanente con el gobernador para contarle la situación y para también pedirle ayuda porque la necesitamos", destacó la jefa comunal.

El operativo contó con la colaboración de 98 trabajadores de tres cooperativas que dispuso la Provincia de Buenos Aires (Fuerza al Alma, Nuevo Horizonte y Las Gaviotas); camiones de servicios públicos, volcadores, retropala y minipala, y cuadrillas de alumbrado público, que estuvieron limpiando y liberando las calles de los árboles y ramas caídos.

También se está trabajando en ordenar el posteado y cableado que complican la situación del suministro eléctrico.

Además desde el área de Desarrollo Social se llevó adelante un operativo con casi 20 trabajadoras que hicieron relevamiento en cada hogar afectado, donde se les entregó kits de limpieza y módulos alimentarios. También se entregó ropa interior que estará a disposición en un ropero comunitario.

El municipio recomendó a los vecinos y vecinas "salir lo menos posible de sus casas ante esta situación y se recuerda que frente cualquier eventualidad se pueden comunicar con el 103- Defensa Civil; 107 SAME; 911 Policía; 147 Seguridad Ciudadana y 100 Bomberos". (Télam)