Mazzina hizo un balance de las políticas de género y pidió por la continuidad de los programas

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, pidió al próximo gobierno que garantice la continuidad del Programa Acompañar, que “logró la independencia económica de más de 350 mil mujeres” sobrevivientes de violencias, y de la línea 144, que asesoró a más de 1 millón de personas y lleva 10 años de funcionamiento, al tiempo que consideró que el cierre del Ministerio es una “decisión ideológica y no fiscal”.

“Ante la ausencia de la gestión entrante quiero dar la certeza de que hemos hecho absolutamente todo para poder brindar una transición ordenada, para poder dar cuenta de las políticas públicas de los programas de impacto federal que ha tenido este Ministerio”, afirmó la ministra al comienzo de una conferencia de prensa brindada este mediodía.

A continuación, Mazzina remarcó que “nadie se ha acercado” de la gestión entrante, y consideró “correcto” dar cuenta de los logros alcanzados por la cartera de Mujeres, balance que deja de manera “física” impresa en cuatro tomos, uno por año de gestión.

La ministra hizo énfasis en que “el cierre de este ministerio” por parte del gobierno del presidente electo Javier Milei “es claramente una ideología política, no es una decisión fiscal” y detalló que el presupuesto de la cartera de mujeres “representa el 0,2% del presupuesto anual” y que la planta de trabajadores y trabajadoras que lo integran es de las más bajas del Estado.

“Esto también hay que decirlo para poner un poquito de números y también para que sientan orgullo de que hicimos las cosas bien”, aseguró Mazzina y afirmó “de cada 100 pesos que gasta el Estado, sólo 20 centavos van al presupuesto total del Ministerio y 8 de cada 10 pesos que se invirtieron fueron directo a mujeres en situación de violencia por razones de género”.

Durante la rueda de prensa liderada por la ministra, la jefa de gabinete de asesores y asesoras del ministerio, Erica Laporte; la presidenta del Consejo Asesor Ad Honorem, Dora Barrancos; y la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly Neila, repudiaron los hostigamientos, la violencia mediática y digital y las amenazas que sufrieron los trabajadores y trabajadoras de esa repartición.

Mazzina pidió al próximo gobierno que garantice la continuidad laboral de los 1263 trabajadores y trabajadoras de la cartera cuyos contratos de renovación dejó “firmados” y a los que agradeció “de corazón, el compromiso el esfuerzo el profesionalismo de estos cuatro años”.

Durante la rueda de prensa en la que estuvieron presentes familiares de víctimas de violencia por motivos de género, representantes de organizaciones de la sociedad civil, de las universidades, y referentes gremiales, la ministra destacó el trabajo que se llevó a cabo con la línea 144, “que funciona hace más de 10 años”.

“La línea de atención gratuita para mujeres en situación de violencia que hemos fortalecido y mejorado hoy funciona, además de en castellano, en cinco lenguas indígenas, cinco idiomas extranjeros y es el primer servicio de atención a personas sordas hipoacúsicas del mundo”, apuntó Mazzina.

La funcionaria le pidió al próximo gobierno “que sostenga la estructura de una línea que tiene alcance federal y que, en este tiempo, llegó a más de 1 millón 200 mil personas que necesitaban a través de un teléfono pedir ayuda” y recordó que la línea 144 “tiene más de 10 años, ya pasó por dos transiciones políticas y por dos gobiernos”.

Asimismo, destacó los alcances del Programa Acompañar, que “nació en el momento más duro del país, con una pandemia, donde las desigualdades de género recrudecieron” y por el cual “más de 350.000 mujeres y diversidades lograron salir de una situación de violencia, fortalecer su independencia económica y transformar su vida”.

Se trata de “una política federal que habla de un acompañamiento del Estado, del abordaje de las violencias de manera integral y de lo difícil que es salir de esos círculos de la violencia, cuando las pibas quedan con sus hijos, con sus hijas y tienen que salir a buscar un alquiler o no tienen plata para comer”, agregó la ministra.

Durante la conferencia, se destacó la creación de 59 equipos interdisciplinarios en todo el país en el marco del Programa Acercar Derechos para brindar apoyo psicosocial jurídico a personas en situación de violencia y se informó que se proyectó la construcción de 30 centros territoriales de Políticas de Género y Diversidad en todo el país, de los cuales se inauguraron 4 ubicados en La Pampa, Tierra del Fuego, Quilmes y Morón, apuntó Mazzina.

Más de 34.000 mujeres formalizaron su trabajo con el programa Registradas, iniciativa “donde el principal sector son trabajadoras de casas particulares; asistimos a más de 19 mil personas a través de la Red de Asistencia Integral Contra las Violencias con el programa Igualar, lanzamos el Sello Igualar para empresas para centros de formación profesional y para el sector de turismo”, continuó la ministra.

Mazzina remarcó que además de los volúmenes impresos se pueden consultar estos datos en las redes y web del Ministerio y remarcó: “No somos un gasto. Hemos invertido en la vida de cada una de las compañeras y compañeros de la sociedad argentina y ojalá se tenga en cuenta que estos lugares de institucionalidad son necesarios para seguir por el camino que venimos luchando hace tiempo: una sociedad con menos violencia”.

(Télam)