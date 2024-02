Miles de personas participaron de otra jornada de celebración del año nuevo chino en Belgrano

Miles de personas participaron hoy de los festejos del año nuevo chino, en el barrio porteño de Belgrano, con actividades que incluyeron dragones danzantes, caligrafía china, actividades culturales, música con instrumentos tradicionales y bailes típicos.

El Barrio Chino, ubicado en Belgrano, albergó los festejos del Año Nuevo Lunar 4722, del Dragón de Madera, donde los asistentes disfrutaron y compartieron el recorrido de los típicos dragones y leones, que ingresaron a diferentes comercios para "espantar a los malos espíritus y fortalecer la buena fortuna para este nuevo ciclo", según la milenaria tradición china.

"La danza del dragón y del león son sumamente importantes, porque no solamente efectuamos limpieza en el año nuevo chino, sacando los malos espíritus, sino que también sirve para que los estudiantes de artes marciales demuestren su fuerza", explicó a Télam Andrés Cano, joven integrante de la Escuela de Kung Fu Tradicional "Mei Hua", de la Ciudad de La Plata.

Once integrantes de la escuela de kung fu portaron un dragón rojo, junto a otros cuatro jóvenes que marcharon portando disfraces de dos leones, a pesar del calor agobiante.

"Si bien el calor dentro de todo el traje es sorprendente, estamos recorriendo los locales donde damos una vuelta en su interior, y luego, tanto el dragón como el león, tienen que salir de cola; solo de esa manera se asegura la buena fortuna para el local", afirmó Cano.

El joven relató que, dentro de la escuela de kung fu, se preparan todo el año para participar con la comunidad en este proceso que es tan importante para todo el barrio chino, en el comienzo del nuevo año.

A su vez, explicó que "tocarle la cola al dragón significa salud, buena fortuna, deseos".

"El dragón siempre mantiene una altura considerable de la cola, porque la idea es que el que persevere alcance la buena fortuna en el año. Esa es la idea de la tradición de la cola del dragón", enfatizó.

Por otro lado, "la tradición de los leones también es muy importante porque son los leones de Buda, los que podemos ver en la entrada del barrio chino. Cada uno de esos leones ahuyenta la mala fortuna. Entonces, si pueden estar cerca del baile, con los instrumentos, la música, se aseguran un buen inicio de año".

Otro elemento importante en las festividades es "la perla del dragón, que es el tesoro más grande que tiene el dragón en su fecha, porque es lo que custodia y representa la buena fortuna y la riqueza".

A pesar del día agobiante, las familias que participaban de los festejos llegaron desde distintos lugares, tanto de la ciudad de Buenos Aires, como del conurbano y de diversas provincias, así como de otros países.

Dustin, un joven alemán que está de paseo por nuestro país, contó a esta agencia que sabía de estos festejos del año nuevo chino "porque me lo recomendaron algunos amigos, y vinimos con otros amigos que conocí acá, en Buenos Aires".

En tanto, Jazmín vino desde Garín con su familia: "Vinimos con mi compañero Alejandro y nuestros dos hijos, Jazmín y Nahuel. Este es el segundo año que venimos y, a pesar del calor, lo estamos disfrutando mucho, sobre todo los nenes, que se sorprenden de las danzas del dragón y de los leones".

También había varios grupos de adolescentes en el bajo viaducto del tren Mitre, que se concentraban en el polo gastronómico y comercial, donde la gente hacía filas para consumir los platos de la gastronomía china que ofrecían los diversos patios de comida del lugar.

Las celebraciones de hoy concluirán a las 20, con shows de la cultura milenaria china, y continuarán hasta el 17 de febrero por diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires y en otras provincias. (Télam)