Ministro de Salud de Tucumán dijo que "debe confirmar" si joven murió a causa del dengue

El ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, dijo hoy que "se analizarán las muestras para confirmar las causas del fallecimiento" de Leandro Rossi, de 22 años, director de Diversidad de la localidad de Tafí Viejo, ante la sospecha que murió de dengue.

El joven había ganado el año pasado el campeonato mundial de oratoria en Madrid tras exponer sobre el discurso negacionista, y en una entrevista con Télam había manifestado que "las organizaciones de derechos humanos y militantes son claves para frenar ese tipo de discursos".

En conferencia de prensa, el ministro explicó que Rossi "se atendió en el sector privado con un cuadro febril, dolor de cuerpo y cabeza, con sintomatología y laboratorio compatible con dengue y un test rápido de dengue positivo".

“Este test rápido tiene la particularidad de tener gran sensibilidad, por lo que hay que descartar con otros estudios más específicos. Tuvimos muchos casos que luego fueron descartados tras un laboratorio más preciso, en el caso de este paciente su evolución no fue buena, presentó hemorragia y lamentablemente falleció”, dijo Medina Ruiz.

El funcionario explicó que "en este momento para confirmar el caso necesitamos el test de ELISA positivo, porque hay muchos pacientes que tienen igM positivo (infección presunta reciente por el virus del dengue) y se trata de algunos que ya tuvieron la enfermedad, o que se colocaron la vacuna y tienen anticuerpos en su organismo. Es por eso que mandamos la muestra a Buenos Aires para corroborar la confirmación o el descarte de esta enfermedad”.

Además, indicó que los resultados "tardarán en llegar entre 10 a 14 días".

Rossi no presentaba antecedentes de haber tenido la enfermedad, como tampoco antecedentes de viaje, ni allegados a él que hayan tenido dengue, informó el Ministerio en un comunicado.

“Esto nos hace dudar del diagnóstico, pero no lo descartamos. Era una persona que no tenía comorbilidad, un paciente que fallece para nosotros es importante, ya sea por dengue u otra enfermedad, y como Ministerio de Salud estamos obligados a recabar toda la información”, resaltó Medina Ruiz.

Leandro Rossi ganó la semifinal de mundial de oratoria tras competir con más de 400 participantes del todo el mundo, exponiendo contra el discurso negacionista del entonces candidato y actual presidente Javier Milei.

"Me pareció lógico exponer ante el mundo la situación por la que está atravesando el país donde todos los días se difunden por los medios de comunicación, redes sociales, comentarios negacionistas por parte de un candidato presidencial como Javier Milei y revienta cualquier conquista sobre derechos humanos alcanzadas en en Argentina", sostuvo Leandro en la entrevista con Télam.

Y contó que en otras oportunidades había presentado varios artículos "ligados al negacionismo sobre la desaparición y tortura de personas de la comunidad LGBT durante el terrorismo de Estado".

"Nosotros, los que formamos parte de la comunidad LGBT, continuamos recibiendo los mismos insultos, la misma violencia y persecución que hace 40 años atrás, aunque haya habido muchísimos cambios y conquista en materia de legislación, es por eso, que en un mundo cada vez más derechizado y polarizado, donde los discursos negacionistas comienzan a tomar nuevamente fuerza, las organizaciones de derechos humanos y militantes son claves para frenar esta situación o tratar de mitigarlos", destacó el joven.

En la cuenta oficial de Facebook de la municipalidad de Tafí Viejo lo despidieron con estas palabras: "Es un momento de dolor para todos nosotros, y acompañamos con gran cariño a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo. Siempre recordaremos que Leandro desempeñó un papel vital en nuestra comunidad, dedicando su esfuerzo y trabajo al servicio de los y las taficeñas. Será recordado por su compromiso y fuertes ideales por todos nosotros". (Télam)