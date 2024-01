Misiones fortalece las guardias de bomberos policiales ante alertas por incendios en la provincia

Misiones fortaleció las guardias de los bomberos policiales ante las alertas por incendios en la provincia, indicaron que en los 16 cuarteles y en las 15 unidades regionales se reforzaron efectivos capacitados para la lucha contra el fuego en centros urbanos como en zonas rurales, informaron hoy desde el ministerio de Gobierno.

Desde la cartera provincial precisaron este lunes que la fuerza de seguridad provincial cuenta con la “Dirección de Bomberos”, que posee en la actualidad 16 cuarteles desplegados de manera estratégica en el territorio misionero, abarcando así las 15 unidades regionales en todo el territorio.

“Son más de 300 efectivos policiales altamente capacitados para actuar en situaciones complejas, desde el combate al fuego en centros urbanos, hasta incendios de gran magnitud en áreas abiertas y en altura”, precisaron desde ministerio.

Por otro lado, detallaron que, en esta época del año, con las altas temperaturas que se registran en la provincia, son “propensos los incendios en áreas no habitadas o con expansión de malezas o monte, cuyas causas son en su mayoría por malas acciones humanas”.

En ese sentido, desde la Dirección de Bomberos -y acorde a la planificación de la Jefatura de Policía- lleva adelante un “plan de reorganización del capital humano para su constante preparación en esas tareas específicas y tan necesarias para la sociedad”, indicaron.

“Como así también, se está realizando el relevamiento de los equipos con que cuenta cada cuartel, y dotarlos de herramientas específicas para el rescate en altura, en zonas acuáticas, como así también en vehículos en casos de siniestros viales”, señalaron desde la cartera.

Por otra parte, informaron que, en el último tiempo, la Policía de Misiones adquirió equipamientos, entre ellos un camión cisterna con capacidad de agua de 13 mil litros, que trabaja como autobomba y vehículo de reabastecimiento para las otras dotaciones.

Esta última se suma a las demás unidades móviles que la fuerza provincial ya poseía en la lucha contra los incendios, como también los helicópteros adquiridos por la provincia, los cuales son utilizados en zonas de difícil acceso para carga y descarga de agua, brindando agilidad con un mayor radio de cobertura en menor tiempo.

La policía de Misiones, además, sugirió a la ciudadanía tomar precauciones para evitar incendios en domicilios como revisar y mantener adecuadamente la instalación eléctrica y de gas, no conectar varios aparatos de gran consumo a un prolongador eléctrico, supervisar los fuegos, en la cocina, cuando encendés velas, lámparas de aceite u otros aparatos que usen fuego para iluminar, indicaron no fumar sobre la cama o sofá, entre algunas recomendaciones.

En áreas abiertas, como chacras o con mayor vegetación, pidieron no arrojar colillas de cigarrillos, botellas de vidrios y todo otro objeto que pueda iniciar un foco ígneo por refracción, calor o acelerador de combustión.

Recordaron además que las quemas para rozados, limpiezas de terrenos y quema de basuras, se encuentran totalmente prohibidas a fin de evitar incendios conforme a la reglamentación N.º 297/2020 del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.

En Misiones los bomberos de la Policía trabajan articuladamente con otros entes estatales como lo es el Plan Provincial de manejo del fuego a través de la Sub Secretaria de protección Civil y con Bomberos Voluntarios de diferentes localidades para cualquier emergencia y las líneas del 911 o 101 se encuentran habilitadas las 24 horas para brindar ayuda inmediata. (Télam)