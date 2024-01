Modelo que actuó desnudo en exposición de Marina Abramovic demanda al MoMA por agresión sexual

El artista contemporáneo John Bonafede demandó al Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) por no haber impedido en 2010 que los visitantes lo manosearan, durante una performance de la reconocida artista Marina Abramovic titulada "Imponderabilia", en la que él participaba desnudo.

Bonafede actuó desnudo durante las seis semanas que duró la exposición en el MoMA en el marco de una performance que requería que dos artistas sin ropa se mantuviesen uno frente a otro en una puerta de la sala del museo, a medio metro de distancia, durante más de una hora.

La autora del proyecto, la reconocida performer serbia Abramovic, había ideado un recorrido que solicitaba que los visitantes pasaran por el umbral de la mencionada puerta cruzando de esta forma entre los modelos.

La exposición, que tuvo lugar del 14 de marzo de 2010 al 31 de mayo de 2010, fue curada por el museo, que animaba a los visitantes a pasar entre los artistas mientras iban de una galería a otra.

Según Bonafede denunció ante el diario inglés The Guardian, todas las agresiones, perpetradas por cinco hombres mayores, tenían un patrón común donde los presuntos agresores giraban hacia él antes de tocarle los genitales. Y, en sus declaraciones, confiesa que en su momento no denunció el primer incidente debido al shock que le causó.

"El museo tenía conocimiento real de agresiones sexuales en curso contra muchos de sus artistas en la exposición, pero intencionalmente y por negligencia no tomó medidas correctivas para evitar que las agresiones se repitieran", sostuvo el artista ante el periódico inglés.

La institución, que según el denunciante estaba al tanto de las agresiones, nunca llegó a tomar medidas para proteger a los artistas y los sucesivos ataques, como decirles a los visitantes con anticipación que no se permitía tocarlos, pero sí reaccionó de forma tardía porque pasado un mes desde la inauguración de esta exposición el museo creó un manual describiendo los distintos protocolos para la protección de los artistas.

La demanda judicial fue presentada en Manhattan bajo el paraguas de la Ley de Sobrevivientes Adultos (ASA, por sus siglas en inglés), una norma estatal especial que suspendió el estatuto de limitaciones temporales para que las presuntas víctimas de delitos sexuales puedan presentar sus demandas y. aunque la ley expiró el año pasado, la demanda señala que las partes acordaron ampliar su límite. (Télam)