Más de 2.000 hectáreas ya quemadas del Parque Los Alerces y reiteran que fue intencional

(Actualiza con declaraciones del gobernador de Chubut, Ignacio Torres)

El incendio en el Parque Nacional Los Alerces y cercanías “tiene ya una extensión de más de dos mil hectáreas”, donde trabajan alrededor de 200 combatientes con herramientas manuales y líneas de agua para controlar el fuego que continúa activo desde hace cinco días, afirmó esta mañana el intendente del lugar, Danilo Hernández Otaño.

“El incendio tiene ya una extensión de más de dos mil hectáreas, tanto dentro del Parque Nacional Los Alerces como en jurisdicción de la provincia de Chubut”, dijo a Télam Radio Otaño, y aclaró que se trata de un “70 por ciento dentro del parque, un 30 por ciento en provincia”

Además, recordó que “el fuego está activo” y “hay peligro” ya que “se está propagando”.

En este sentido, detalló que el incendio “tiene dos flancos, derecho e izquierdo, y un desarrollo longitudinal que ya supera los 8 kilómetros”, mientras “el frente de avance es variable según la geografía entre 800 y 1200 metros”.

Para combatirlo, “desde primera hora" trabajan “intensamente en el flanco derecho, que es el más activo” aproximadamente 200 combatientes de línea, 2 aviones hidrantes y 3 helicópteros con helibalde.

Además, se cuenta con la operación de un avión de observación y un equipo de drones para monitorear el comportamiento del fuego y eventuales zonas peligrosas, agregó el intendente.

De acuerdo con el último parte emitido anoche por Parques Nacionales, durante esta jornada se desplegará una mayor cantidad de personal disponible para el operativo de combate del incendio, "totalizando 131 Brigadistas de Incendios Forestales, con un total de 230 agentes trabajando en el sistema de contención".

Actualmente trabajan en colaboración para controlar el fuego agentes del Parque Nacional Los Alerces, de otros parques nacionales de la Administración de Parques Nacionales, brigadas combatientes del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de la provincia de Chubut y del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, además de bomberos voluntarios de Esquel y de Trevelin.

Por otra parte, la meteorología “no es favorable” para controlar el incendio, sostuvo Otaño.

“Es un momento de índice de peligro de incendios extremo”, dijo y agregó que “el combustible constituido por la vegetación que está en la zona del incendio tiene un muy bajo contenido de humedad por la alta temperatura por la baja humedad atmosférica y la cantidad de días sin precipitaciones que ya llevan aproximadamente dos meses”.

En cuanto a las causas del incendio, el intendente aseguró, en diálogo con C5N, que “es intencional”, pero “no tenemos un nombre, un responsable”.

"Vamos a ir hasta el final en la justicia para que haya una medida ejemplificadora. Han habido muchas denuncias, hay causas en este momento en el Tribunal Oral Federal de muchos años con procesamiento por incendios, tomas en el parque nacional. Lamentablemente los tiempo en la justicia no son los mismos que necesitamos todos", dijo esta mañana a Radio Rivadavia el gobernador de Chubut, Agustín Torres.

En este sentido, explicó que "hay características de cómo inicia el fuego que dan muestra de la intencionalidad" ya que "son dos focos paralelos que se terminan uniendo, se da en lugares de muy difícil acceso a altas horas de la noche donde el patrullaje de las brigadas no está tan activo".

"Esta gente tiene que estar presa y la justicia tiene que actuar con la mayor celeridad posible", subrayó.

Sin embargo, dijo que la "buena noticia en medio de esta tragedia" es que "no están comprometidos los pobladores del Parque Nacional Los Alerces ni tampoco la zona urbana de Esquel".

El mandatario provincial también compartió que los gobiernos de las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén pusieron a disposición brigadistas o helicópteros, pero que "en este momento no son necesarios".

En ese sentido, el titular de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, afirmó hoy a Télam que la provincia de Buenos aires está "absolutamente a disposición del llamado de las autoridades de Chubut para ayudar a combatir el fuego" que afecta el Parque Nacional Los Alerces.

Además de quemar bosque nativo, las llamas afectaron a especies como ñire, laura, caña cohiue, lenga, "que adquieren su corte máximo entre 80 y 150 años de edad”, indicó Otaño.

“Ninguna persona que esté viva hoy en este planeta va a ver este bosque en el estado que estaba hace una semana”, subrayó el intendente.

(Télam)