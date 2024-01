Más de 20 heridos por uso de pirotecnia, descorches y riñas en CABA en los festejos de Año Nuevo

Un total de 23 personas, entre ellas un menor de edad con "pronóstico reservado", resultaron heridas por el uso de pirotecnia, accidentas al descorchar botellas, quemaduras con brasas o situaciones de riña en la en la ciudad de Buenos Aires durante los festejos de Año Nuevo, por lo que los médicos reforzaron el llamado a tomar recaudos y aseguraron que "la mejor prevención es no usar pirotecnia".

En el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, del barrio de San Cristóbal, informaron a Télam del ingreso de once personas, de las cuales tres deberán ser intervenidas quirúrgicamente.

"Fueron ocho lesionados, siete por pirotecnia y uno por un corcho, de los cuales dos son menores de 15 años y seis son mayores de edad", detalló a Télam el médico Diego Desio.

Además, otras tres personas ingresadas requieren de intervención quirúrgica, dos de ellas permanecen con "pronóstico reservado" por heridas con pirotecnia.

Se trata de un menor y un adulto, mientras que la tercera persona que será intervenida en las próximas horas es un mayor de edad que sufrió heridas en situación de riña.

"El año pasado para esta fecha hubo la misma cantidad de lesionados, pero ninguno quirúrgico", indicó Desio.

Además, el médico advirtió que, para evitar accidentes durante los festejos de fin de año, "la mejor prevención es no usar pirotecnia".

"En caso de usarla, comprarla en lugares autorizados y ser manipulados por adultos. Y evitar usar pirotecnia con objetos de vidrios o metal", precisó.

En el Hospital Dr. Pedro Lagleyze, referente en relación a las patologías oftalmológicas, atendieron a cuatro personas que requirieron internación, dos adultos y dos menores que fueron derivados a servicios pediátricos por medio del SAME.

Un menor tuvo lesiones por mal manejo de pirotecnia y el otro sufrió un accidente doméstico, según indicó a Télam el médico Eduardo Albesi.

Respecto a los dos adultos que permanecen internados en el Hospital Lagleyze, ubicado en el barrio Villa General Mitre, el médico detalló que no son cuadros graves, sino "situaciones que requieren tratamiento, controles y reposo, pero no fueron quirúrgicas".

También otras seis personas fueron atendidas por lesiones menores relacionadas con los festejos, pero no requirieron internación.

En tanto, desde el Hospital Municipal de Quemados, ubicado en el barrio de Caballito, indicaron que anoche ingresaron dos pacientes en la guardia.

"Un menor se encuentra internado por quemadura por caída en brasas", informó a Télam la jefa de guardia del hospital de Quemados, Samanta Foster, y detalló que el menor es residente de la localidad bonaerense de Virreyes.

Por otro lado, agregó que el otro paciente es un adulto que fue atendido de manera ambulatoria y no presentó heridas de gravedad.

En total, la cantidad de personas accidentadas durante los festejos de Año Nuevo ascendió de 13 a 23 este año en comparación con 2023, mientras que en 2022 fueron 36 las personas que ingresaron a hospitales porteños con lesiones provocadas por pirotecnia y descorches. (Télam)