Más de 20 personas fueron afectadas por un incendio en un edificio en Balvanera

Más de veinte personas, entre ellas seis menores, resultaron afectadas por "inhalación de humo" esta tarde tras un incendio que se desarrolló en un departamento de viviendas del barrio porteño de Balvanera, a cinco cuadras de la estación de ferrocarril de Once, siniestro que fue rápidamente contenido y extinguido por siete dotaciones de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho ocurrió pasado el mediodía cuando, por causas que aún se investigan, se incendió el mobiliario de un "monoambiente" del tercer piso de un edificio ubicado en Larrea al 400, precisó en diálogo con la prensa el jefe de la delegación cuarta de Recoleta, Pablo Salamone.

"El incendio se encuentra extinguido", aseguró el jefe del operativo y remarcó que al llegar se evacuó por prevención todo el inmueble "que consta de planta baja y cuatro pisos más, evacuación que se produjo de forma ordenada y sin pánico".

Por su parte, el director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, confirmó que 22 personas fueron asistidas por "inhalación de humo", de las cuales 9 de ellas debieron ser trasladadas a centros sanitarios.

"Seis menores fueron trasladados al (Hospital de niños) Elizalde y 4 adultos al (Hospital General de Agudos Carlos) Durand y uno más al (Hospital General de Agudos José María ) Ramos Mejía", detalló el funcionario.

"Llegamos casi junto a los bomberos, a una zona difícil para mandar recursos" como consecuencia del intenso tránsito que habitualmente hay en la zona, advirtió Crescenti, quien destacó que en el lugar trabajaron 22 ambulancias, sumado a varios patrulleros de la Policía de la Ciudad y las autobombas de Bomberos.

Por último, Salamone enfatizó en que no hay riesgo de derrumbe en el inmueble y que una vez finalizadas las tareas correspondientes a la extinción del fuego comenzarán las de peritaje para determinar cómo se originó el mismo. (Télam)