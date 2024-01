Más de 2000 años de historia del arte exploran las muestras de 2024

Muestras temporales dedicadas a Miguel Ángel confrontado a Leonardo Da Vinci, la figura de San Francisco por Zurbarán, o los movimientos del arte pobre y el "tecnológico" de Harold Cohen, sin dejar de lado lo que ofrecerá la Bienal de Venecia, son algunas de las novedades internacionales que el arte occidental propone este año como hitos en museos o galerías.

El reconocido Whitney Museum of American Art de Nueva York tendrá al artista británico Harold Cohen, uno de los pioneros del arte informático y de los primeros en estudiar la Inteligencia Artificial en la Universidad de Stanford (California), que expondrá el "programa de dibujo y pintura "AARON" que desarrolló a lo largo de cuatro décadas, desde febrero.

"Siena: el auge de la pintura, 1300-50" tendrá su momento en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York de octubre a finales de enero de 2025, para luego ser expuesta en la National Gallery de Londres (que expondrá además "Van Gogh: poetas y amantes"). La muestra sobre la Escuela de Siena (Toscana), mostrará unas 90 obras y objetos del siglo XIV provenientes de colecciones de Estados Unidos y Europa como "Virgen con el Niño" (1290-1300) -adquirida por el Met en 2004 por 45 millones de dólares- y una reinstalación algunos de los paneles del célebre "La Maestà" de Duccio, y obras de Simone Martini y Ambrogio Lorenzetti.

Del otro lado del océano, el Centro Pompidou de París le dedica una muestra al "inventor de la escultura moderna" Constantin Brâncuși, más concretamente al reconstruido estudio parisino que dejó el artista rumano "donde las relaciones entre las esculturas en el espacio eran tan vitales como las propias formas atrevidas y mínimas" de sus obras, previo al cierre por renovación en 2025.

Alemania conmemora el 250 aniversario de Caspar David Friedrich (1774-1840), en Hamburgo, Berlín y Dresde donde se expondrán obras de este paisajista del romanticismo alemán: desde los paisajes y la representación romántica de la relación del hombre con la naturaleza hasta las "últimas investigaciones sobre su técnica" y sus inspiraciones.

En Londres la artista y cineasta franco-argelina Zineb Sedira transformará la Galería Whitechapel de Londres en "Los sueños no tienen título"; mientras que Barbara Kruger invitará a sumergirse en la impactante e inmersiva "Forever" con sus palabras "Thinking of You. I Mean Me. I Mean You", en Serpentine.

Por su parte el Museo Británico, de mayo a julio, expondrá "Miguel Ángel: las últimas décadas" del escultor del David, momento en que presentará el dibujo sobre cartón "Epifania" (1550) que estuvo en restauración desde 2018; mientras que en noviembre llegará a la Royal Academy of Arts un Miguel Ángel enfrentado a Leonardo da Vinci por el encargo en 1504 para pintar escenas de batallas en muros opuestos del Palazzo Vecchio. Trabajos que no fueron terminados por los artistas y luego se perdieron, además de un análisis de la influencia en el tercer artista en "Michelangelo, Leonardo, Raphael".

El Tate Modern presentará a las artistas japonesas "Yayoi Kusama: infinity mirror rooms" y una retrospectiva dedicada a Yoko Ono, la artista pop donde rescata a esta pionera de la performance que dio a este arte "un poderoso toque feminista en acciones de los años sesenta como Cut Piece, en la que se invitaba al público a cortarle la ropa en un rito perturbador y violento", rescata The Guardian.

Pero también en el Tate, tendrá lugar una muestra del movimiento de principios del siglo XX "El jinete azul" de Gabriele Münter y Wassily Kandinsky, en "Impresionistas".

Otra muestra será la de "Arte Povera" en la Bolsa de Comercio – Colección Pinault de París, curada por Carolyn Christov-Bakargiev. La exposición se centra en el movimiento italiano nacido en Turín que utilizó como materia prima para las obras "materiales humildes" y presentará como exponentes a Giovanni Anselmo, Pier Paolo Calzolari, Jannis Kounellis, Mario y Marisa Merz y Giulio Paolini, pero presentará también a los "precursores" etruscos (siglos VIII y III a.C.) y la conexión con artistas contemporáneos.

En una línea diferente, el Museo de Arte Moderno de San Francisco, Estados Unidos, inaugurará este mes "Eye Me" de la fotógrafa y activista sudafricana Zanele Muholi con fotografías, pinturas, esculturas y vídeos de las dos últimas décadas bajo la resonancia del "mantra" que acompaña su obra "lo personal es político", indica el medio especializado The Art Newspaper.

"Zurbarán: un ícono del Siglo de Oro" es el nombre de la muestra que dedica el Museo de Bellas Artes de Lyon, Francia, desde diciembre, sobre la "impactante imagen" de San Francisco de Asís, creador de la orden franciscana. La muestra presenta las obras del maestro español Francisco de Zurbarán que fuera influenciado por el claroscuro de Caravaggio, que reflejó en las pinturas de temática religiosa.

Y como gran compendio de tendencias de arte contemporáneo, el 20 de abril abrirá sus puertas la 60 Bienal de Venecia que curada por el brasileño Adriano Pedrosa, en Italia, hasta el 24 de noviembre. (Télam)