Más del 40% de autos y motos controlados en La Plata no hacen uso de casco o cinturón

Más del 40% de los automóviles y motos que pasaron por los controles realizados por la Agencia de Seguridad Vial (ASV), de La Plata no hacen uso de cinturones de seguridad o cascos, según informó hoy la Comuna.

El Municipio desplegó en la última semana más de 100 operativos viales en los que se evaluó a los conductores de 2.937 autos y de 204 motocicletas.

Entre las infracciones más frecuentes se destacaron la falta de documentación obligatoria, en un 59,78 por ciento; y la falta de elementos de seguridad, en el 40,22 por ciento de los casos, como ausencia de cascos, no hacer uso del cinturón o falta de luces.

"Como parte de un trabajo articulado que se realiza entre la Agencia y la Secretaría de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia, se llevaron adelante 119 operativos, además de campañas de concientización para los vecinos", señalaron desde la Comuna.

De acuerdo a las cifras recabadas por la entidad local y la Dirección de Tránsito municipal, se detectaron 1.554 infracciones, el 49,47 por ciento del total de motos y automóviles controlados, que fueron 3.141.

En el marco de los controles se detectaron 42 conductores que no contaban con la licencia de conducir. Asimismo, se determinó que 468 personas circulaban sin contar con la VTV, mientras que 245 lo hacían sin poseer seguro.

En el último tiempo, además, desde el organismo municipal también se realizaron controles de alcoholemia a los choferes encargados de trasladar a las delegaciones a las etapas finales de los Juegos Bonaerenses, como así también a los que trasladaron a chicos y jóvenes con motivo de viajes de egresados, con resultados negativos. (Télam)