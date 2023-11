Más del 50 por ciento de las personas dice tener dificultades para encontrar ropa de su talle

A casi cuatro años de la sanción de la Ley de Talles, el 53% de las más de 6 mil personas entrevistadas señalaron tener dificultades para encontrar talle "siempre" y "casi siempre", según los resultados correspondientes a 2022 de la encuesta anual realizada por AnyBody Argentina, una organización que se encuentra en diferentes países y que fue una de las impulsoras de la normativa nacional.

La encuesta contempló 6.668 respuestas realizadas online a través de las redes sociales de la organización durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2022.

El trabajo reveló que el "53% de las personas encuestadas plantea tener dificultades para encontrar talle "siempre" y "casi siempre"; a su vez, el 35% contestó que "a veces le cuesta encontrar talle".

"En términos generales, esta cifra se mantiene constante a lo largo de los años, según los datos de esta encuesta que realizamos desde 2012", señalaron desde la organización en un comunicado.

Otro dato importante es que el 73% de las personas encuestadas expresó encontrar ropa que desea en talle único "siempre" y "casi siempre".

"Además, el 82% afirmó tener dificultad para encontrar talle en jeans y pantalones; el 42% reconoce dificultad en la ropa interior y al 41% se le complica en los vestidos", informaron.

Del universo que respondió la encuesta, el 85% afirmó utilizar ropa 'de mujer', mientras que un 11% usa ropa sin género, y el 4% ropa 'de hombre'.

En este contexto, el 52% de las personas respondió que usa ropa "de mujer" señaló que los talles más difíciles de encontrar son entre el 46 y el 52; en tanto que en la ropa sin género el 49% de quienes la usan responde que tuvo mayor dificultad entre los talles 46 y 52, y en 48% de quienes usa ropa "de hombre" contestó que se le dificulta la búsqueda entre los talles 48 y 54.

En referencia al calzado, el 49% manifestó dificultades para encontrar su talle en el calzado (siempre, casi siempre y a veces).

En cuanto al impacto de no encontrar los talles, el 64% de las personas encuestadas respondió que esta situación las llevó a "cuestionar su cuerpo".

"El sentimiento más recurrente entre las personas con dificultad para encontrar talles es la 'tristeza porque sus cuerpos no encajan con la ropa que quieren' (61%). También, el 45% manifestaron 'enojarse consigo por cómo está su cuerpo'. Aunque, el 5% responde que 'se siente indiferente'", indicó el comunicado.

"Este dato nos parece muy preocupante. Sobre todo en un país donde somos el segundo a nivel mundial con mayor trastornos de la conducta alimentaria después de Japón", indicó a Télam Mercedes Estruch, presidenta de la Fundación Anybody Argentina.

En contraposición, el 71% manifestó que cuando encuentra ropa en su talle "se siente feliz"; el 40% se siente "aceptade" y el 29% se siente "conforme con su cuerpo".

Otro dato destacable es que el 59% afirmó que su "talle ideal" no es el que tiene ("más de 2 talles menos que el que tengo", "2 talles menos que el que tengo" y "1 un talle menos que el que tengo").

Además, el 36% respondió que cuando no encuentra ropa de su talle eso le lleva a realizar conductas de riesgo (ponerse a dieta para bajar de peso, abstenerse de comer, tener atracones, vomitar o hacer ejercicio en exceso).

"Un eje que introdujimos esta años tiene que ver con el acceso. Les preguntamos si consideran que tienen que gastar más plata para encontrar ropa en su talle y el 60% respondió que sí", describió Estruch.

En cuanto a la ropa de población infantil, "el 54% dijo que está señalizada por edad, pero el 59% manifiestó que no coinciden la edad con el tamaño de la ropa", advirtió.

Finalmente, el 84% de las personas encuestadas respondió que su primera dieta fue antes de los 20 años y de ese porcentaje, un 59% realizó su primera dieta antes de los 15 años.

El 20 de noviembre del 2019 se aprobó la Ley 27.521 de Sistema de Identificación de Talles de Indumentaria (Suniti), conocida como "Ley de Talles", que luego se reglamentó en 2021.

"Lo que viene trabando la implementación de la Ley es la elaboración de la tabla de talles que es lo que habría que presentar a la industria para que adecúen los talles", advirtió Estruch.

En ese sentido, en las últimas semanas se realizó una reunión del Consejo Técnico Consultivo -establecido por la Ley para la implementación de la norma – en la que el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) presentó los resultados del estudio antropométrico que realizó para que los diferentes actores participantes elaboren una propuesta de tabla.

"Si bien no tenemos fecha de próxima reunión reconocemos que este encuentro fue un avance y esperamos pronto poder avanzar con las propuestas; en este camino, desde la organización venimos trabajando fuertemente con el Ministerio de Salud y el Inadi en concientizar sobre la importancia del trato digno y las buenas prácticas con perspectiva de diversidad corporal", concluyó Estruch. (Télam)