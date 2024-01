Muere ahogada una niña de 12 años en un arroyo de Córdoba

Una niña de 12 años murió ahogada luego de sumergirse, ayer por la tarde, en el cauce de un arroyo de la localidad cordobesa de Cabalango, en el Valle de Punilla, informó hoy fuente de la policía local.

De acuerdo a los datos del sumario policial preliminar, la víctima era oriunda de la capital cordobesa y se había trasladado hasta el balneario turístico de Cabalango junto a su familia para pasar la tarde.

La niña se encontraba en el balneario, que está sobre el cauce del arroyo Los Chorrillos, y tras sumergirse en uno de los piletones del balneario un familiar advirtió que no salía, por lo que pidió ayuda y la menor pudo ser rescatada por un bañista, pero se constató que ya no tenía signos vitales.

Personal especializado del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y de Bomberos practicaron maniobras de reanimación y no hubo respuestas, informó el organismo de seguridad provincial.

A los efectos de determinar las circunstancias de lo ocurrido, el caso fue derivado a la Fiscalía de Instrucción de turno para su investigación.

(Télam)