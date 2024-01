Muere el poeta y publicista ruso Lev Rubinstein a los 76 años

El destacado poeta y publicista ruso Lev Rubinstein, una de las figuras de la escena literaria contracultural soviética de los años 1970 y 1980 e integrante de una vanguardia que aspiraba a ser irreverente, murió a los 76 años como consecuencia de un trágico accidente, según informó este domingo su hija, la poetisa y traductora María, a través de las redes sociales.

El 9 de enero, Rubinstein atravesaba la calle Obraztsova en el centro de Moscú cuando fue repentinamente atropellado por un automóvil. Rápidamente trasladado al hospital con múltiples heridas, los médicos, tras evaluarlo, declararon que su estado era crítico. Además de fracturas, el poeta sufrió edema cerebral y problemas respiratorios. El 12 de enero, ante la gravedad de su condición, fue conectado a un respirador, situación en la que permaneció hasta su muerte, que anunció la hija del poeta.

"Mi padre, Lev Rubinstein, murió hoy", sostuvo su hija María. Mientras tanto, se ha iniciado una causa penal contra el conductor del vehículo que atropelló al poeta y tras su fallecimiento, los cargos serán reclasificados como delito grave, enfrentando el conductor las reyes rusas que lo podrían condenar hasta 10 años de prisión.

Lev Semyonovich Rubinstein, nacido el 19 de febrero de 1947 en Moscú, se graduó en 1971 en la Facultad de Filología del Instituto Pedagógico Estatal a Distancia de Moscú. Sus obras vieron la luz por primera vez en el extranjero en 1979 y en su país natal a principios de la década de 1990.

Además de su destacada labor literaria, era conocido por su activismo opositor, colaborando con varios medios periodísticos desde 1995, incluyendo "Kommersant", "Itogi", "Politburo" y "Nedelya". Participó activamente en la oposición, firmando cartas en contra de la guerra en Chechenia, respaldando a las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, y oponiéndose a operaciones especiales.

El poeta adoptó una postura antibélica, considerando la guerra como un fenómeno horrendo que destruye el futuro de las generaciones venideras. "Cualquier guerra es horrible no solo porque es muy fácil empezarla y muy difícil detenerla, sino también porque en ella mueren personas y las ciudades son destruidas. En la guerra, las almas de las personas se destruyen y distorsionan, y las consecuencias pueden ser destructivas incluso para las generaciones futuras", afirmó Rubinstein alguna vez.

En cuanto a sus opiniones sobre Ucrania y la guerra, el poeta fue crítico con el Kremlin después del inicio de la amplia invasión rusa en Ucrania. Expresó abiertamente que no entendía cómo se podía hablar de defender la patria en territorio de otro país. "¿Qué significa defender la patria en el territorio de otro estado? ¿Tiene algún sentido lógico? Nada. En cuanto a la idea de 'si no lo hacemos ahora, los estadounidenses lo harán en dos días', he escuchado eso desde mi infancia, en Checoslovaquia. Lo recuerdo, el año 1968", había dicho en una entrevista.

Un dato interesante que marcó la vida del poeta ruso es que sus padres no deseaban otro hijo y consideraron interrumpir el embarazo, pero decidieron dar a luz debido a la prohibición del aborto impuesta por Joseph Stalin. Su padre, Semyon Lvovich, ingeniero civil y veterano de la Gran Guerra Patria, recibió la medalla "por el mérito militar". Su madre, maestra, abandonó su trabajo para dedicarse a la familia.

La familia vivía en un apartamento comunal en el centro de Moscú. El joven poeta pasó tiempo en el Extremo Norte, donde su padre construyó el Ferrocarril Transpolar, sumergiéndose en la lectura de libros, una pasión compartida con su madre, amante de Alexander Pushkin.

En su adolescencia, Rubinstein se interesó por la poesía y comenzó a escribir. A pesar de graduarse en filología, no ejerció en su especialidad. Tras trabajar como maestro y en la revista New World, en 1990 se convirtió en editor jefe de la revista Znamya.

Rubinstein fue reconocido como uno de los fundadores del "conceptualismo de Moscú", colaborando con Dmitry Prigov y Vladimir Sorokin en los años 70. Su renombre trascendió las fronteras de Rusia y se consolidó con la perestroika. En 2007, "Catálogo de novedades cómicas" se publicó en español con traducción de Xenia Dyakonova y José Mateo.

La obra de Rubinstein, elogiada por su originalidad y profundidad, ha sido traducida a varios idiomas. Entre sus obras más famosas se encuentran "Poemas sobre el amor", "Poemas sobre la guerra", "Poemas sobre el arte" y otras.

El poeta participó activamente en actividades sociales y políticas en las décadas de los 90 y 2000, siendo columnista de revistas como "Itogi" y "Weekly Magazine". Sus escritos sobre la libertad y su significado fueron muy populares, respaldando movimientos de oposición y participando en mítines y debates.

"La vida es corta, amigos. Tengan paciencia. No se avergüencen, no estropeen su obituario. Nadie les exige actos heroicos. Pero siempre hay una opción", expresó Rubinstein en 2012.

