Muere en Corrientes instructor de artes marciales entrerriano tras examen de kick boxing

Un instructor de artes marciales murió hoy en Corrientes luego de sufrir una descompensación durante un examen y tras ser derivado a un hospital, informaron fuentes del caso.

Eduardo José Lapalma, un instructor de kick boxing que llegó a Corrientes desde la provincia de Entre Ríos, murió en la mañana de este domingo como consecuencia del agravamiento de un cuadro clínico que lo obligó a ser derivado a un centro de salud tras descompensarse durante un examen de artes marciales.

El deportista rendía una evaluación en un gimnasio de artes marciales de la avenida Independencia 4744 de Corrientes, cuando en modo imprevisto sufrió una descompensación y fue derivado al hospital escuela "General San Martín".

Fuentes de ese centro asistencial precisaron a Telam que el hombre ingresó al servicio de emergencias este sábado a las 14.30 y que desde la asistencia social de la institución se inició una búsqueda de familiares.

La madre del profesor llegó a la capital correntina luego de que el servicio de asistencia social del hospital lograr conectar con lu familia, ubicada en la ciudad entrerriana de Chajarí, donde brindaba clases en una escuela de artes marciales.

Una colega del deportista, Fabiola Panozzo, declaró a la prensa entrerriana que la descompensación no se produjo como efecto de golpes.

"Yo estaba en el momento del examen cuando Eduardo se descompensó; no fue producto de un golpe como se está informando, porque Eduardo no estaba compitiendo, estaba rindiendo su examen de fin de año", dijo Panozzo al medio Tal Cual Chajarí.

Familiares y amigos de Lapalma hicieron en las últimas horas un llamado a la solidaridad para recolectar recursos que le permitan trasladar los restos del hombre a la provincia de Entre Ríos.

(Télam)