Mueren 11 personas tras un accidente en una mina de carbón en China

Al menos 11 personas murieron hoy en un accidente en una mina de carbón en el noreste de China, y por el momento no se informó la cifra de heridos y se desconoce si hay desaparecidos, informaron medios locales.

El accidente se produjo a las 14.40 (3.40 horario en la Argentina) en un mina cerca de Shuangyashan, una localidad de la provincia de Heilongjiang, a unos 130 kilómetros de la frontera con Rusia, indicó la cadena de televisión estatal CCTV.

"En un principio se determinó que (el accidente) había sido causado por la presión del suelo", informó la CCTV, que no precisó si hay desaparecidos o heridos.

La producción de carbón es la principal industria de la ciudad de Shuangyashan, en el extremo nororiental del país, y si bien la seguridad minera mejoró en las últimas décadas, los accidentes siguen siendo frecuentes, consignó la agencia de noticias AFP.

Según cifras oficiales, el año pasado murieron 245 personas en 168 accidentes en el sector minero, que cuenta con un historial de seguridad deficiente y en el que no siempre se aplican las normas.

En septiembre, al menos 16 personas murieron en el incendio de una mina de carbón en la provincia suroccidental china de Guizhou.

En tanto, el derrumbe de una mina de carbón en la región septentrional de Mongolia Interior en febrero dejó a decenas de personas y vehículos sepultados bajo una montaña de escombros.

(Télam)