Municipio mendocino fue premiado internacionalmente por su excelencia en el uso de datos

La localidad mendocina de Luján de Cuyo se convirtió en una de las 12 nuevas ciudades de América que recibieron la certificación What Works Cities de Bloomberg Philanthropies "por establecer capacidades de datos excepcionales para fundamentar las decisiones de políticas, asignar recursos, mejorar los servicios, evaluar la eficacia de los programas e involucrar a los residentes", informó hoy el municipio.

Según destacaron, la Certificación What Works Cities, que se amplió en 2022 para incluir nuevos requisitos de equidad, continúa estableciendo un estándar de excelencia para los gobiernos locales que utilizan datos.

El estándar refleja las prácticas, políticas y recursos que los gobiernos municipales deben aplicar para aprovechar eficazmente los datos con el fin de mejorar la toma de decisiones.

“Gobernar es tomar decisiones. Hacerlo bien, requiere de un uso excepcional de datos. Si se pretende lograr real impacto en la comunidad, nuestras políticas públicas deben ser necesariamente data driven. Soñamos en convertirnos en un ejemplo internacional de gobierno local bien administrado", afirmó el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino.

El estándar de Certificación What Works Cities mide el uso que una ciudad hace de los datos basándose en 43 criterios. Una ciudad que cumpla entre el 51 % y el 67 % de los 43 criterios es reconocida con la certificación de nivel Silver, entre el 68 % y el 84 % con la de nivel Gold y el 85 % o más con la de nivel Platinum, se informó.

Luján de Cuyo, que recibió una certificación Silver, puso en marcha un programa basado en datos que ayudó a identificar y reubicar en viviendas nuevas y mejoradas a más de 700 familias que vivían en una zona de alto riesgo de inundación.

“Nos complace dar la bienvenida a estas 12 nuevas ciudades certificadas, que se centran colectivamente en cómo utilizar los datos para construir comunidades más fuertes”, dijo Rochelle Haynes, directora general de la Certificación What Works Cities.

Además de Luján de Cuyo, las otras 11 nuevas ciudades certificadas por What Works Cities son: Alexandria, VA; Nueva York, NY; Port St. Lucie, FL; Rochester, MN; y Rock Hill, Carolina del Sur en Estados Unidos, y Bogotá, Colombia; Medellín, Colombia; Monterrey, México; Recife, Brasil; Rionegro, Colombia; y Tres de Febrero, Argentina, en América Latina.

Con el anuncio de hoy, son 74 las ciudades que han logrado la distinción de la Certificación What Works Cities.

El programa de Certificación What Works Cities, lanzado el 2017 por Bloomberg Philanthropies y con el liderazgo de Results for America, es el estándar internacional de excelencia de datos en la gobernanza de la ciudad.

El programa está abierto a cualquier ciudad de América del Norte, Central o del Sur con una población igual o superior a 30 000 habitantes. (Télam)