Murió un andinista estadounidense en el cerro Aconcagua durante el descenso

Un andinista de 30 años, oriundo de Estados Unidos, murió luego de hacer cumbre en el cerro Aconcagua y sufrir una descompensación durante el descenso, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió cerca de la zona conocida como La Cueva a 6.700 metros de altitud sobre el nivel del mar, detalló el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.

Según indicaron, un guía de montaña informó por radio en la tarde de ayer que se encontraban descendiendo de la cumbre con el andinista, quien venía descompensado, por lo cual tuvieron que aplicarle oxígeno para poder continuar con el descenso.

En tanto, según las primeras informaciones, la situación de salud del hombre continuó empeorando, por lo que personal de la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña (Upram) salió desde Nido de Cóndores, a 5.400 metros, para intentar hacer contacto con los excursionistas.

Luego, el guía informó que el andinista no tenía signos vitales y médicos emplazados en el campo base de Campo Base Plaza de Mulas (4.300 metros), le indicaron que comience a realizarle maniobras de resucitación cardiopulmonar, pero a pesar de los intentos no respondió, por lo que se le aconsejó mantenerse en el lugar hasta que llegue personal de la Patrulla de Rescate y comiencen con las tareas de descenso.

En tanto, otro guía de montaña logró llegar hasta los andinistas y a las 23.26 informó al equipo médico emplazado en el campamento base que el ciudadano estadounidense "no presenta ningún signo vital, sin respiración, pupilas dilatadas", con lo que constató el "deceso" del hombre, detallaron las fuentes.

Se trata de la primera muerte de esta temporada de ascensos en el Parque Provincial Aconcagua, que alberga la cumbre más alta de América.

Durante la temporada anterior tres andinistas fallecieron en el Aconcagua y la Patrulla de Rescate realizó unas 60 intervenciones. (Télam)