Museos porteños prestaron obras a instituciones europeas

Los museos porteños Enrique Larreta y Luis Perlotti han cedido en préstamo obras de su acervo para destacados exposiciones temporarias que se están llevando a cabo en las ciudades de Madrid, Segovia, Múnich y Hamburgo, como es el caso del célebre "Retrato de Enrique Larreta", del pintor Ignacio Zuloaga, que forma parte de la muestra itinerante "El mito de España. Zuloaga 1870-1945", que se lleva a cabo en la Pinacoteca de Munich (Kunsthalle München).

"En estos momentos hay una presencia inédita, en cuanto a cantidad, de obras del patrimonio local en préstamo para muestras en el exterior", informó en un comunicado la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Ministerio de Cultura porteño.

Para la exposición "Antes de América. Fuentes originarias en la cultura moderna", que se lleva a cabo hasta el 10 de marzo en la española Fundación Juan March, el Museo de Esculturas Luis Perlotti ha enviado en préstamo cuatro obras de su patrimonio de arte americanista: la maqueta del proyecto de Monumento a la Independencia en la Quebrada de Humahuaca (1925), de Héctor Greslebin y Luis Perlotti, modelado en yeso con base de madera; dos cerámicas tituladas "Juego de café con motivos indígenas", de Perlotti, y una "Máscara indígena", de 1930, también de Luis Perlotti, en cerámica policromada, decorada y vidriada.

Se trata de una exposición que propone reconstruir visualmente un proceso histórico que tiene lugar en los dos hemisferios del continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia: el de recuperación y reinterpretación en las artes y la cultura de las formas y los significados de las antiguas civilizaciones americanas y culturas indígenas derivadas, desde el siglo XIX hasta nuestros días.

La mayoría de las piezas seleccionadas no ha salido nunca de sus países de origen, y a veces ni siquiera de los depósitos de los museos y colecciones que las albergan, o no se exhiben habitualmente.

En tanto, el Museo Enrique Larreta presenta su célebre pintura "Retrato de Enrique Larreta", de Ignacio Zuloaga, un óleo sobre tela pintado en París en 1912, que ocupa un lugar central en su sede de Belgrano, en la exposición itinerante "El mito de España. Zuloaga 1870-1945", que se lleva a cabo en el Kunsthalle der Hypo-kulturstiftung de Múnich, hasta fines de febrero.

También, la pieza forma parte de un trayecto itinerante, por lo que se verá en el Bucerius Kunst Forum de Hamburgo (Alemania), de febrero a julio de 2024, y en el Museo Zuloaga, en la ciudad española de Segovia, de junio a octubre de este año.

"La representación que Zuloaga hace de Enrique Larreta es uno de los retratos paisajísticos más famosos del artista, en el que concibe el paisaje como una extensión de la figura que expresa la esencia del retratado y, a menudo, sirve como una proyección de su alma. Pintado en París en 1912, donde Larreta se desempeñaba como ministro plenipotenciario de Argentina, el lienzo lo muestra con el telón de fondo de la ciudad de Ávila, escenario principal de su novela La gloria de don Ramiro de 1908", explica el texto del catálogo de la muestra.

La exhibición "El mito de España", reúne más de cien pinturas de colecciones públicas y privadas de todo el mundo, muchas de las cuales no han sido presentadas al público desde la muerte de Zuloaga en 1945.

Es la primera vez que el artista -cuyas obras fueron expuestas repetidamente y con éxito en Alemania a principios del siglo XX, pero que es hoy prácticamente desconocido en ese país- será homenajeado fuera de España en una muestra tan completa, concluyó el comunicado.

