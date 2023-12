Neuquén es la primera provincia que permite a obstétricas recetar medicamentos para abortos

Las licenciadas en obstetricia de Neuquén están habilitadas a prescribir mifepristona y misoprostol utilizados para acceder a un aborto, gracias a una disposición del Ministerio de Salud provincial que se conoció hoy que incluyó estos medicamentos en el vademécum obstétrico, y se convirtió en la primera provincia en habilitar a estas profesionales para recetar estos medicamentos.

Soledad Soberón, directora general de Atención Primaria de la Salud de Neuquén confirmó que se incorporó al formulario terapéutico el misoprostol 25 "para la inducción al parto y el misoprostol 200 y la mifepristona como tratamiento estándar para el tratamiento de la interrupción del embarazo".

La actualización del vademecum obstétrico en Neuquén "es un paso adelante en el reconocimiento del potencial profesional de las personas licenciadas en obstetricia en la atención de la salud sexual y (no) reproductiva", destacó en un comunicado Redaas, una red de profesionales de la salud y el derecho vinculados con servicios de salud pública y comunitaria de la Argentina.

En el mismo sentido se pronunció Valeria Islas, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que consultada por Télam dijo: "El trabajo de las obstétricas es clave para garantizar el acceso a la salud y derechos sexuales y reproductivas".

“Esta medida también forma parte de legitimar la práctica. Nosotras estamos dentro de los equipos que garantizan IVE/ILE (interrupción voluntaria y legal del embarazo), y como no podíamos prescribir, lo tenía que hacer un médico o médica", explicó Soberón.

Y añadió que "en esta instancia, ya con esta aprobación, lo vamos a poder hacer. Viene a darnos un reconocimiento desde el punto de vista profesional a prácticas que ya veníamos haciendo”.

Débora de Grazia, licenciada en Obstetricia, contó que "en un trabajo en conjunto con Redaas vimos que las obstétricas teníamos un ítem que podíamos indicar misoprostol, y no decía la presentación. Todos los organismos internacionales recomiendan la participación de las obstétricas en la atención del aborto, pero lo que da el marco de esta resolución es que tanto el misoprostol como la mifepristona estén dentro de nuestro vademecum de forma explícita”.

"Quedó explícito que las parteras en la provincia de Neuquén podemos prescribir fármacos para el aborto. Por otro lado, la garantía de que podamos acercarnos a la población, la accesibilidad. No es lo mismo que sólo médicos y médicas puedan prescribir, sino que nosotras podamos hacerlo de forma independiente y así darle más oferta a la población”, agregó la profesional.

Además, señaló que las obstétricas de todo el país "necesitamos tener una regulación de ejercicio profesional. No solo una ley, sino también un vademécum para que puedan prescribir de forma segura a nivel legal los medicamentos que necesitamos”.

En el último reporte de Amnistía Internacional, titulado Un movimiento imparable: un llamado global a reconocer y proteger a quienes defienden el derecho al aborto, Sally Pairman, directora ejecutiva de la Confederación Internacional de Parteras, afirmó que "el deber de cuidado de una partera incluye apoyar el acceso a la atención del aborto y defender el derecho de las mujeres a tomar decisiones libremente sobre su salud reproductiva".

“Las parteras están sujetas a riesgos indebidos, violencia, abuso o daños personales por realizar su trabajo. El Estado y las autoridades sanitarias tienen el deber de garantizar que todos los trabajadores de la salud, incluidas las parteras, estén protegidos”, señaló la directiva.

Redaas resaltó que la iniciativa surgió en un encuentro con obstétricas, que ahora quedó formalizada mediante la disposición 2023-465 del Ministerio de Salud neuquino. (Télam)