Ni una Menos Córdoba pidió "defender en las urnas los derechos conquistados: Milei No"

El colectivo Ni Una Menos Córdoba instó a votar al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, en el balotaje del próximo domingo, y rechazaron propuestas de Javier Milei, postulante por La Libertad Avanza (LLA), y de su compañera de fórmula, Victoria Villaruel, y llamaron a "defender en las urnas los derechos conquistados",

En un comunicado difundido en las últimas horas, la agrupación sostuvo que los candidatos de LLA "se han manifestado en numerosas ocasiones en contra de las luchas y los derechos que defendemos desde los feminismos".

"Por eso, de cara al balotaje de este domingo 19 de noviembre, expresamos nuestro rechazo a los candidatos de La Libertad Avanza", completó.

"Queremos seguir construyendo una democracia más justa e igualitaria. Sin políticas estatales que prioricen la promoción de derechos y una vida libre de violencias, no hay Ni Una Menos, sin un Estado que promueva la equidad de género e invierta en el acompañamiento a las víctimas de violencia, no hay Ni Una Menos", reza el comunicado.

En esa enumeración de conquistas, el colectivo detalló: "Sin una justicia con perspectiva de género, no hay Ni Una Menos, sin un sistema democrático que consolide la igualdad y la equidad, no hay Ni Una Menos".

La organización sostiene que según los datos de distintas consultoras y a la luz de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, plantea que saben que "el voto de las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries puede incidir en los resultados finales de esta elección".

"En un balotaje que se presenta muy ajustado, defendamos en las urnas los derechos conquistados y frenemos el avance de la ultraderecha y de los discursos que incitan a la violencia en nuestro país. ¡Vivxs y libres nos queremos! Milei No", cierra la convocatoria.

(Télam)