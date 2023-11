Nombran por primera vez a una mujer como directora del Museo Guggenheim en Nueva York

La holandesa Mariët Westermann fue nombrada directora y directora ejecutiva del Museo y Fundación Solomon R. Guggenheim, de Nueva York, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en dirigir la institución.

La historiadora del arte tendrá a su cargo múltiples funciones: dirigirá la fundación y su sede principal de Nueva York, supervisará la colección que se expone en Venecia, colaborará con los directores del museo de Bilbao y participará en la apertura de una galería en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, donde la presencia de las mujeres en el espacio público, y particularmente en puestos de responsabilidad, es muy escasa.

Westermann, quien fue vicerrectora del campus de Abu Dhabi de la Universidad de Nueva York desde 2019 y fue su rectora fundadora de 2007 a 2010, aportará su bagaje en historia del arte y su trayectoria de trabajo filantrópico en las humanidades a su nuevo rol.

Las contribuciones que Westermann hará al proyecto de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi tienen que ver con ayudar a la escuela a alcanzar su escala universitaria completa hasta contratar al primer profesor premio Nobel de la universidad, Wole Soyinka, además de desarrollar nuevos programas.

"Conozco la claridad de su pensamiento, el cuidado que tiene por el arte y los artistas, y su compromiso con el campo", dijo Glenn D. Lowry, director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, al New York Times.

Westermann, actualmente viceconsejera, directora ejecutiva y profesora de Humanidades y Arte en el campus de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi, sustituirá al anterior director de la fundación, Richard Armstrong, quien anunció su salida en el verano de 2022, y estuvo 14 años en el cargo.

La nueva directora, que fue vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Andrew Mellon, directora del Instituto de Bellas Artes de la Universidad de Nueva York y directora asociada de investigación del Clark Art Institute en Williamstown, Massachusetts, asumirá su nuevo cargo el 1 de junio de 2024.

“Estoy seguro de que el Dr. Westermann defenderá hábilmente la visión fundacional de la institución mientras lidera nuestra constelación de museos hacia un futuro más sostenible, redefinirá el papel del Guggenheim en el discurso público y abrirá nuestras puertas, ya sean físicas o virtuales, a una audiencia cada vez más amplia", manifestó Wendy Fisher, presidenta del consejo de administración de la Fundación Guggenheim, en un comunicado, consignó The art newspaper.

Westermann llega al Guggenheim en un período tumultuoso en su museo de Manhattan, luego de largas negociaciones contractuales con el nuevo sindicato que representa a muchos trabajadores allí, la controvertida salida de su curador jefe y denuncias públicas de racismo y discriminación dentro de la organización.

"Las exigencias a los directores de museos hoy en día son muy complicadas", dijo Westermann al New York Times. "El conjunto de habilidades que necesitas para una constelación como el Guggenheim es un desafío y una oportunidad que parece bien plasmado en el tipo de experiencias que he tenido", agregó. (Télam)