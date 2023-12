Nueve provincias del norte con alerta por tormentas fuertes y dos en el sur por vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas en nueve provincias del norte, mientras que en Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan fuertes vientos.

La totalidad de la provincia de Tucumán y buena parte de Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones permanecen bajo alerta naranja por tormentas, algunas localmente fuertes que pueden estar acompañadas por fuerte actividad eléctrica, ráfagas intensas, caída de granizo de diversos tamaños y abundante caída de agua en cortos períodos.

En las localidades bajo alerta naranja se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual, mientras que en Tucumán se esperan valores entre 40 y 70 milímetros.

El nivel naranja implica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, mientras que el amarillo indica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

En tanto, en Catamarca, Santiago del Estero y localidades de Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones donde rige alerta amarilla por tormentas el SMN pronosticó una precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que también pueden estar acompañadas por ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas intensas.

Las recomendaciones para los pobladores de zonas bajo alertas son evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, el SMN indicó que para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no se debe permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

En tanto, el organismo emitió alerta amarilla por fuertes vientos en las zonas de la Meseta de Corpen Aike, Meseta de Güer Aike y Meseta de Lago Argentino en Santa Cruz y en la totalidad de la provincia de Tierra del Fuego.

En las áreas afectadas se esperan vientos del sudoeste con velocidades entre 50 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. (Télam)