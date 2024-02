Obras de varios argentinos salen a subasta en la casa Sotheby's en Nueva York

Obras de los artistas argentinos Adrián Villar Rojas, Guillermo Kuitca, Liliana Porter y Manuel Esnoz saldrán a la venta como parte de la subasta que se realizará entre el 1 y el 4 de marzo en la casa Sotheby's de la ciudad de Nueva York y que incluye también nombres internacionales como Diane Arbus, Nan Goldin, David Hockney y Jackson Pollock.

Las casi 30 obras pertenecientes a la colección de Solita Cohen de arte latinoamericano formarán parte de los numerosos lotes a la venta los días 1 de marzo, en la subasta "Contemporary Curated" y el 4 de marzo, en "Contemporary Discoveries", que incluirán en ambos casos pintura, grabado, fotografía, arte digital y esculturas, informó la subastadora en un comunicado.

De la argentina Liliana Porter saldrá a la venta una fotografía en blanco y negro, "Sin titulo", impresión hecha sobre gelatina de plata de 1973, referente a la serie en la que la artista juega con las formas geométricas y las del cuerpo, estimada entre 10.000 y 15.000 dólares.

El lote 134, del artista Guillermo Kuitca, es un plano en acrílico y grafito sobre lienzo, del techo de un salón del palacio del marqués de Spínola, en París, de la serie "L'Encyclopédie", firmado, titulado y fechado en 1999 (en el reverso). De casi dos metros de alto, la pieza está valuada entre 70.000 y 90 mil dólares. Una segunda obra de Kuitca, "Poema Pedagógico III" (1996) se venderá con una base de entre 40.000 y 60.000 dólares.

Del rosarino Adrián Villar Rojas se subastará "Harto de despedidas", una aerografía y pintura realizada sobre el capó de un auto, que otorga una impresionante profundidad a la imagen fechada en 2011, estimada entre 20 y 30 mil dólares, y también un casco de moto intervenido con la misma técnica y bajo el mismo título, "Sick of Goodbyes" (u$s5.000).

El pintor Manuel Esnoz (1974), con una obra en técnicas mixtas, de casi dos metros por dos, del 2009, también forma parte del conjunto de lotes, en este caso, valuada entre 8.000 y 12.000 dólares.

La subasta incluirá además piezas de otros artistas latinoamericanos como la brasileña Ana Maria Maiolino, el chileno Alfredo Jaar y el colombiano Oscar Muñoz, entre otros, provenientes de The Solita Cohen Collection of Contemporary Art from Latin America.

(Télam)