Operativo en CABA para atender los más de 5.000 reportes por árboles caídos, cables cortados y daños

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lleva a cabo hoy un operativo para atender los más de 5.000 reportes de árboles caídos o por caer, cables cortados o colgando, carteles rotos y otras consecuencias del temporal que afectó en la madrugada del domingo a la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se informó hoy oficialmente.

Tras las fuertes tormentas desatadas Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, cuadrillas de diferentes áreas y agentes de Tránsito continúan con las tareas para asistir a los vecinos y reparar los daños.

Hasta las 6.30 de este lunes se recibieron más de 5.000 reportes de árboles caídos o por caer, cables cortados o colgando, ramas caídas o por caer y marquesinas o carteles rotos, entre otras situaciones, según se indicó a través de un comunicado del Gobierno porteño.

En total, el Centro Único de Coordinación y Control había recibido 5.091 llamados relacionados con el temporal a través de la Línea de Emergencias 103 y las derivaciones de la Línea 911.

Villa Devoto, Villa del Parque, Palermo, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza fueron los barrios con más incidentes reportados.

La Comuna 11, integrada por los barrios de Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita, fue la que lideró los llamados con más de 900.

En cuanto a los árboles y ramas, hubo 666 reportes de caídas y roturas en las 15 comunas.

Según se informó, el despeje total de todas las cuadras afectadas llevará una semana de operación, aproximadamente.

Este lunes más de 800 personas se encontraban trabajando para atender los reportes y se pidió a la población precaución al circular debido a que hay calles cortadas, ramas y grupos de operarios con maquinaria.

"En las calles se hace un trabajo que es secuencial, primero las motosierras cortan y trozan árboles; después vienen los equipos, las cuadrillas que corren, despejan las calles; luego las grúas que cargan en camiones. Estamos haciendo todo ese trabajo lo más rápido que podemos", explicó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Además, hoy se sumó el refuerzo de cuadrillas de las seis empresas de higiene urbana que trabajan en la Ciudad y también hay cuadrillas de barrenderos y recolección trabajando en todos los barrios.

Desde ayer, hay 15 cuadrillas de mantenimiento urbano e higiene, una por comuna, recorriendo toda la Ciudad.

En lo que respecta al espacio público, la Ciudad "drenó normalmente" y se está trabajando para despejar las bocas de tormenta que continúan tapadas por ramas u otros residuos.

Se registraron un total de ocho reclamos generados por anegamientos, que fueron resueltos, y no se reportaron inundaciones.

Sobre el daño por el temporal que sufrió la Floralis Genérica, la escultura metálica de 20 metros de altura instalada en la plaza Naciones Unidas en el barrio porteño de Recoleta desde 2002, fuentes del Gobierno porteño indicaron a Télam que no “están aún evaluando” el arreglo “porque no es una prioridad”.

“Estamos trabajando desde ayer sin descanso para reacondicionar la Ciudad, levantar árboles caídos y restablecer la circulación y las zonas peligrosas”, señalaron, y agregaron que “cuando todo esté en mejores condiciones, vamos a hacer análisis pertinentes de cuál es el estado actual para arreglarla en el menor tiempo posible”, dijeron.

También se mantienen cerrados todos los parques comunales para garantizar la seguridad de los vecinos hasta tanto se hayan evitado los riesgos en cada caso.

Respecto al transporte, todas las líneas de subte funcionan con normalidad, al igual que el Premetro.

El servicio de la línea de trenes Mitre, ramales Tigre y Bartolomé Mitre y el Tren de la Costa seguían interrumpidos, por vías obstruidas con ramas y árboles caídos.

Asimismo, la línea Urquiza que se encontraba con servicio limitado entre las estaciones Lacroze y Martín Coronado por vías obstruidas con ramas caídas entre Martín Coronado y General Lemos, normalizó su servicio, informó Metrovías.

En tanto, los pasos bajo nivel de Salguero y Sarmiento, y de la Avenida Donado ya fueron liberados al tránsito.

Sin embargo, continuaban esta mañana cortes totales por árboles caídos o postes con riesgo de caída en varias calles de la Ciudad como en las intersecciones de Avenida Jorge Newbery y Crámer; Avenida Figueroa Alcorta y Agustín Méndez; Avenida Figueroa Alcorta mano hacia Núñez; Andrés Bello y Avenida de los Ombúes; Boston entre Marcos Sastre y Baigorria; o Avenida Elcano entre Avenida del Campo y Avenida Guzmán.

Además, el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) alertó hoy sobre una crecida del Río de la Plata para esta noche frente a la Ciudad de Buenos Aires y las zonas costeras del norte y sur del conurbano bonaerense, donde se registrarán alturas superiores a los dos metros, a la vez que permanece vigente otro alerta para la costa atlántica bonaerense entre Mar del Plata y San Clemente del Tuyú.

Como consecuencia del temporal que afectó ayer a la región del AMBA, más de 72.911 usuarios de Edesur y 70.428 clientes de Edenor seguían sin energía eléctrica esta tarde.

Las zonas de concesión de Edesur más afectadas por la falta de suministro al mediodía eran las localidades bonaerenses Almirante Brown, Avellaneda, Ezeiza, Esteban Echeverría y Cañuelas.

Las localidades bonaerenses más afectadas en el área de Edenor eran Tres de Febrero, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham y La Matanza.

En CABA, los más afectados eran los clientes de Edesur en los barrios de Villa Devoto y La Boca.

En Quilmes, el gobierno local dispuso un operativo del que participa personal de distintas áreas como Servicios Públicos, Defensa Civil, el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), GIRSU y Desarrollo Social, en articulación con la Dirección de Mantenimiento de provincia de Buenos Aires.

Además, el operativo cuenta con la colaboración de 98 trabajadores de tres cooperativas que dispuso la Provincia de Buenos Aires (Fuerza al Alma, Nuevo Horizonte y Las Gaviotas); camiones de servicios públicos, volcadores, retropala y minipala, y cuadrillas de alumbrado público, que estuvieron limpiando y liberando las calles de los árboles y ramas caídas. (Télam)