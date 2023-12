Operativo sanitario especial y libre estacionamiento para año nuevo en la Ciudad de Buenos Aires

Los hospitales porteños especializados en quemaduras y lesiones oftalmológicas mantendrán un operativo especial junto al SAME el domingo por la noche, mientras que el estacionamiento medido tampoco tendrá vigencia en la Ciudad de Buenos Aires como parte del cronograma de servicios previsto para las fiestas de Año Nuevo.

El gobierno porteño informó hoy a través de un comunicado que se dispondrá de un operativo sanitario en los hospitales especializados y en el SAME, que trabajará con una ampliación de personal en el 107 y en el servicio de Telemedicina, así como en la atención de emergencias y urgencias en la vía pública.

Por otra parte, el Hospital de Quemados y los hospitales oftalmológicos Santa Lucía y Pedro Lagleyze contarán con refuerzo de personal en sus guardias.

El domingo 31 de diciembre el servicio de la red de subterráneos y premetro funcionará de 8 a 21, y el lunes 1 de enero de 8 a 22.

Estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido hacerlo los días hábiles de 7 a 21, en tanto que el estacionamiento medido no tendrá vigencia.

Todas las excepciones están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa.

En pasajes, arterias que cuenten con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías está prohibido las 24 horas, además no habrá restricción de ingreso a Centro y Tribunales peatonal.

Los peajes funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 sentido Provincia, y de 17 a 21 sentido Centro.

El domingo 31 de diciembre no habrá recolección de basura, mientras que el lunes 1 de enero el servicio funcionará de manera habitual.

El domingo 31 de diciembre las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán en el horario de 9 a 12 a destino, recibiendo el último trámite a las 11 e iniciando la última inhumación a las 11.30; mientras que el lunes 1 de enero se realizarán en el horario de 9 a 12 horas, a depósito de Chacarita.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y la Dirección General de Rentas permanecerán cerradas, al igual que las sedes comunales; mientras que en el Registro Civil funcionará sólo la guardia de defunciones de 9 a 12. (Télam)