Ordenan a un hombre a pagarle a su expareja compensación de más de 5 millones de pesos en Corrientes

Un hombre deberá pagar a su expareja más de 5.000.000 de pesos como compensación económica, tras 15 años de convivencia, por las tareas de cuidado del hogar de los hijos, que recayeron en la mujer, según lo dictaminado por una jueza en lo Civll y Comercial de la ciudad correntina de Monte Caseros.

La jueza en lo Civil y Comercial, de Familia y de Menores Elsa Laura López condenó a un hombre acusado de diversos maltratos machistas contra su ex pareja al pago de una compensación económica de 5.023.755 pesos.

El resarcimiento está calculado sobre la base de la escala salarial de las trabajadoras de casas particulares y a los 15 años de convivencia que la damnificada dedicó al cuidado del hogar y de los hijos, informaron este martes fuentes judiciales.

A través de un comunicado, el Poder Judicial de Corrientes indicó que “la cuantificación tiene como base la dedicación que cada uno brindó a la familia, la crianza y la educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio o cese de la vida en común”.

“Es innegable que vivimos en una sociedad fuertemente marcada por conductas y valores patriarcales, las cuales se hacen más visibles en las relaciones de pareja”, sostuvo la magistrada en su dictamen.

“En todos los contextos, la participación de las mujeres en tareas del hogar no remuneradas y su costo horario en este trabajo no solo es mayor al de los hombres, sino que es, también, significativamente más importante que su aporte general al mundo del trabajo remunerado”, precisó el Poder Judicial en un comunicado.

Y, agregó que "eso demuestra que la visión tradicional de las mujeres como esposas, madres y cuidadoras entra en tensión con su autonomía”.

Por su parte, otras fuentes precisaron que el caso comprendió hechos de violencia de diverso tipo contra la mujer, así como una negativa del hombre a efectivizar la reparación, la que fue rechazada por la jueza. (Télam)