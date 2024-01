Organizaciones ambientalistas rechazan la ley Bases y el DNU impulsados por el Ejecutivo

Organizaciones ambientalistas juveniles enviaron una nota a los diputados en rechazo al DNU 70/2023 y al Proyecto de Ley Bases, y lanzaron una campaña para que la gente "exija que no voten las modificaciones a la Ley de Bosques, la de Glaciares, la de Control de Actividades de Quema, la de Pesca y los capítulos de Energía y de Privatización de Empresas Públicas", se informó hoy.

“Estas modificaciones representan un claro retroceso en los niveles de protección alcanzados, en franca violación al Art. 41 de la Constitución Nacional y los principios de progresividad y no regresión, presentes en la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que deben modelar la política ambiental”, informó hoy en un comunicado la organización “Jóvenes por el Clima”.

La nota elevada a los diputados lleva las firmas de “Agenda para el Futuro, Ahora Qué?”, “Alianza x el Clima”, “Climate Save Argentina”, “Consciente Colectivo”, “Correntinos contra el Cambio Climático”, “Eco House”, “Isla Verde”, “Jóvenes por el Clima”, “Red Universitaria por la Crisis Climática”, “Salvarnos Salvando” y “Sustentabilidad sin Fronteras”.

"Las organizaciones ambientalistas juveniles aquí firmantes nos dirigimos a Ustedes, los representantes de pueblo argentino, para expresar nuestro profundo rechazo a la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 y la sanción del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, los que fueron remitidos a la Cámara de Diputados de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN)", dice el texto.

En la nota advierten que “en un contexto en el cual la crisis climática se agrava y amenaza nuestros medios económicos y la salud de nuestra población, creemos fervientemente en la necesidad de adoptar medidas que sean fruto de amplios consensos, y que permitan mitigar y adaptarnos a las consecuencias del cambio climático, fortaleciendo las capacidades estatales para asegurar nuestra soberanía y defender los intereses de la Nación”.

El miércoles pasado, Mercedes Pombo, integrante y co-fundadora de la organización Jóvenes por el Clima, habló en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que debate el proyecto de la ley Bases impulsado por el Poder Ejecutivo, sobre el cual el oficialismo aspira a dictaminar en los próximos días.

Allí, afirmó que “votar esto en este contexto no se puede calificar de ninguna otra manera que como traición a la patria, y como traición a nuestra generación que va a pagar estas modificaciones con su futuro”. (Télam)