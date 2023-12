Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se trata de pacientes que asisten al Hospital Regional de Río Gallegos y que atraviesan distintas patologías. El móvil de La Opinión Austral dialogó con Exequiel Lana, un joven que padece epilepsia y que no tiene obra social. Su esposa, en tanto, padece miastenia gravis, una afección respiratoria.

La caja de pastillas que debe tomar tiene un costo de 180 mil pesos e indicó que desde el nosocomio local no se está brindando a los pacientes. Aseguró, además, que hay otras familias en la misma situación o similar. “Esta situación comenzó el mes pasado. Decían en un principio que no había recursos económicos para pagarle a las farmacias con respecto a los remedios que nos daban acá en el vademécum del hospital”, indicó al móvil.

El vademécum, es de recordar, estipula la prescripción y dispensación de medicamentos a pacientes con carnet hospitalario. “Yo soy un caso, pero hay un montón de personas con diferentes patologías que no son cubiertas por el vademécum de acá del hospital y tienen que salir a pedirlas afuera. Desde acá a las farmacéuticas no les han pagado y los que terminan con los inconvenientes son la gente, o sea, madres con chicos con patologías que muchas desconozco”, señaló en otro tramo.

“Yo me preocupo por la mía y por la de mi señora, con epilepsia y astenia gravis. Son serias, no es bonito andar por la vida teniendo un ataque epiléptico, una convulsión o que no puedas respirar, como le pasa a mi señora. Y ya venimos el mes pasado”, describió.

Mencionó que, en el caso de su familia, “tuvimos que usar nuestros ahorros para pagar esta medicación, en mi caso la medicación cuesta 60 mil pesos cada caja, me tomo tres y media a cuatro cajas por mes”. Contó, además, que lleva nueve meses sin trabajo. “Esta mañana éramos 15 personas pidiendo una respuesta, queremos que se articule una respuesta”, señaló al cierre.