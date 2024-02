Para Salvarezza, "la ciencia y la tecnología son una llave para el desarrollo del bienestar"

Roberto Salvarezza, recientemente anunciado como nuevo presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), destacó el aporte que se puede hacer desde el organismo en beneficio de los bonaerenses, al tiempo que afirmó la convicción del gobernador Axel Kicillof de que "el conocimiento, la ciencia y la tecnología son una llave para el desarrollo del bienestar" de la comunidad.

En declaraciones al programa "No Lo Entenderías" que se emite en Radio Provincia, el exministro remarcó que "el ambiente en ciencia en el distrito va ser muy positivo en contraste con la nación", donde a su juicio "hay nubarrones por todos lados".

Consultado por el esquema de funcionamiento de la Comisión de Investigaciones Científicas, que presidirá desde el 1 de marzo, expresó que es "muy similar al CONICET", ya que cuenta con "becarios, técnicos, investigadores y administrativos" y tiene como objetivo "el conocimiento", solo que está pensado y dedicado "a la provincia de Buenos Aires".

Para Salvarezza, el rol del Estado en la ciencia es "fundamental": "No hay país del mundo donde no haya una contribución importante y fundamental por parte del Estado en la ciencia".

Por eso, dijo, "es tan complejo entender esta mirada que tiene el presidente Javier Milei".

(Télam)