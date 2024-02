Países como Brasil y España anunciaron sus envíos a Venecia, con "extranjeros por todas partes"

En línea con el lema de la Bienal de Venecia 2024, "Extranjeros por todas partes", que se realizará del 20 de abril al 24 de noviembre, numerosos pabellones nacionales anunciaron sus envíos, como Brasil, que exhibirá producción artística de pueblos originarios, o España, que llevará obra de la peruana Sandra Gamarra Heshiki, lo que la convierte en la primera artista representante del pabellón español nacida fuera de las fronteras de ese país.

"La expresión 'Stranieri Ovunque' tiene varios significados. En primer lugar, que vayas donde vayas y estés donde estés siempre encontrarás extranjeros: ellos/nosotros estamos en todas partes. En segundo lugar, que no importa dónde estés, siempre eres realmente, y en el fondo, un extranjero", había dicho en conferencia de prensa el brasileño Adriano Pedrosa, curador de la muestra central y el primer latinoamericano en ocupar ese cargo.

En este sentido, y además de la exposición central -que incluye más de 300 artistas de todo el mundo, invitados por Pedrosa- comenzaron a conocerse varias de las representaciones de los pabellones nacionales, es decir, los envíos que decide cada país que los represente y, en ese sentido, el pabellón de Brasil comulga con el lema principal de la bienal al exhibir obras de pueblos originarios.

En el Pabellón 'Hãhãwpuá' -como se denomina al Pabellón de Brasil en esta 60 edición de la Bienal- se verá la exposición titulada "Ka'a Pûera: somos pájaros caminantes", que apunta a destacar la producción y resistencia de los pueblos originarios, haciendo alusión a las problemáticas de la colonización.

Curada por Arissana Pataxó, Denilson Baniwa y Gustavo Caboco Wapichana, el envío brasileño reunirá trabajos de Glicéria Tupinambá, artista que trabaja con la Comunidad Tupinambá de Serra do Padeiro y Olivença, en Bahía, y también producciones de los artistas Olinda Tupinambá y Ziel Karapotó.

"La muestra reúne a la Comunidad Tupinambá y artistas provenientes de los pueblos costeros -los primeros en transformarse en extranjeros en su propio territorio ancestral (Hãhãw)-, con la idea de expresar una perspectiva diferente sobre el vasto territorio donde habitan más de 300 pueblos indígenas. El Pabellón Hãhãwpuá cuenta una historia de resistencia indígena en Brasil, la fuerza del cuerpo presente en la reconquista del territorio y la adaptación a las emergencias climáticas", explicaron los curadores.

Los tupinambá fueron considerados extintos hasta 2001, cuando el Estado brasileño finalmente reconoció que no sólo nunca habían sido exterminados, sino que luchaban activamente por recuperar su territorio y parte de su cultura, arrebatados por la colonización. Ahora, sus artistas representarán a Brasil en la Bienal, informó en un comunicado el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno del Estado de São Paulo y la Fundação Bienal de São Paulo.

Por otra parte, el Pabellón de España albergará la exposición "Pinacoteca Migrante", de la artista peruana Sandra Gamarra Heshiki, un envío curado por Agustín Pérez Rubio, que presentará a la "primera artista representante del pabellón nacida fuera de las fronteras de nuestro país", informaron los organizadores.

Gamarra Heshiki (Lima 1972) desarrolló un proyecto donde cuestiona las narrativas coloniales y los modos de representación, vinculados a la concepción de los museos hasta la actualidad, señaló en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación de España, a través de la AECID, en colaboración con Acción Cultural Española (AC/E).

La artista invitada transformará el pabellón español en una pinacoteca histórica de arte occidental, donde la noción de "migración" puede ser entendida de múltiples formas. En el interior del pabellón, el concepto hegemónico occidental de pinacoteca, que también fue exportado a las antiguas colonias, es invertido, del mismo modo que se perciben una serie de narrativas que históricamente fueron silenciadas. Los protagonistas son los migrantes, tanto humanos como no humanos: organismos vivos, plantas y materias primas que, a menudo, hicieron a la fuerza el viaje de ida y vuelta. La muestra estará organizada en diferentes ejes bautizados de manera disruptiva, como por ejemplo el "Gabinete de la extinción" o el "Gabinete del Racismo Ilustrado".

Otro ejemplo es el Pabellón de Suiza, que estará representado por el artista radicado en Brasil Guerreiro do Divino Amor y, bajo el título "Civilizaciones Superiores" reunirá una recreación de su trabajo "Atlas Mundial Superficcional", un proyecto cartográfico mundial, de naturaleza alegórica y alcance potencialmente infinito, al que el artista lleva dedicado casi dos décadas.

Con curaduría de Andrea Bellini, la exposición del pabellón suizo propone una obra de arte total e inmersiva, plagada de elementos arquitectónicos clásicos (como columnas, capiteles o superficies de mármol), símbolos artificiales de "una supuesta superioridad racial occidental".

"Curioso documentalista de imaginación barroca y extraordinario constructor de mundos, Guerreiro do Divino Amor nos invita a reírnos con espíritu benévolo de nuestro chovinismo y de esos clichés con los que representamos el mundo y a nosotros mismos. Esto nos parece de fundamental importancia en un periodo de creciente polarización de la política y de oposiciones radicales como el que vivimos actualmente", destacó la curadora. (Télam)