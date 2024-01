Permanecen evacuadas 328 personas por las lluvias y las inundaciones en Corrientes

El Gobierno de Corrientes aseguró que son 15.000 las personas afectadas por el temporal de lluvia que desencadenó en los últimos días desbordes de cauces e inundaciones en el centro sur de la provincia y dijo que la cifra de evacuados alcanza las 328 personas en siete localidades.

El director de Defensa Civil de Corrientes, Eulogio Márquez, precisó hoy a Télam que los evacuados corresponden a siete localidades afectadas por los anegamientos que provocaron las lluvias que se iniciaron el fin de semana pasado y que a lo largo de cuatro días descargaron cerca de 400 milímetros de agua.

No obstante el número de personas afectadas llegan a cerca de 15.000, indicó Defensa Civil en un reporte emitido en las últimas horas.

En tanto, rige para hoy en diversas localidades de Corrientes un alerta por tormentas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en forma local, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

No obstante, desde mediados de semana no se producen precipitaciones en la provincia, expresó Márquez.

La zona más perjudicada por el temporal y las inundaciones es el centro sur de la provincia y son siete las localidades que aun tienen personas con las casas anegadas por lo que permanecen evacuadas, como Goya, Perugorría, Santa Lucía, Paso Tala, Bella Vista, San Roque y Lavalle.

Paso Tala, un paraje de la localidad de Peurgorría, es uno de los puntos más perjudicados por la situación, luego de que, como efecto de la llegada de grandes cantidades de agua proveniente de las cuencas de aporte a los arroyos de la zona, sumado a las precipitaciones, desbordara una represa arrocera de la firma Adecoagro.

El avance del agua en Paso Tala, además de anegar viviendas y caminos, causó destrozos en la escuela de familia agrícola Pejú Porá, que vio afectado principalmente el Salón de Usos Múltiples, entre otras dependencias.

La rectora de ese establecimiento, Mónica Espina, indicó a Télam que estimaban para este fin de semana el pico de la crecida de los cauces de agua por lo que "vamos a tener situaciones sumamente difíciles en la escuela", dijo.

Entretanto, la Provincia dio a conocer que el Ministerio de Salud Pública reforzó la entrega de sueros antiofídicos y vacunas en los hospitales, como así también la provisión de pañales, para atender la situación de emergencia.

Además, precisó que el Ministerio de Producción asiste a los pequeños y medianos productores con la entrega de forrajes, entre otras medidas dispuestas como parte de la asistencia.

En ese sentido, el Banco de Corrientes puso a disposición un crédito a tasa fija para aquellas personas que se vieron afectadas, con una línea para personas, hasta 2.000.000 de pesos y otro para comercios y empresas, hasta 10.000.000, con Tasa Nominal Anual (TNA) del 92 por ciento, con un plazo de financiación de hasta 36 meses, con otros 6 meses de gracia para la devolución del capital.

A su vez, permanecen cortados dos tramos de la Ruta Nacional 12 en el kilómetro 881 – entre la localidad de Mantilla y la rotonda 9 de Julio, cruce con la Ruta Nacional 123- y el tramo ubicado entre los kilómetros 829 y 832 – que conecta Colonia Carolina con Perugorría.

Fuentes de Vialidad Nacional estimaron que el martes próximo podría estar reparado el tramo de la Ruta Nacional 12 que conecta Mantilla con la rotonda 9 de Julio, mediante los arreglos en una alcantarilla que cedió y provocó que el agua erosione la cinta asfáltica.

Vale señalar, el gobernador, Gustavo Valdés, se expresó en la noche del sábado por primera vez al respecto del temporal y las inundaciones, al conceder una entrevista a la transmisión de la Fiesta Nacional del Chamamé que se realiza en la capital provincial.

"Hay que laburar, hay que gritar un sapucay y ponerse contento cuando uno escucha un acordeón; ya pasamos muchas cosas: la pandemia, fuego, seca, ahora pasamos agua, tenemos que sobreponernos como siempre, con nuestra virgencita por delante, el correntino con su creencia, con su forma de ser y con su cultura fundamentalmente, podrá sobreponerlos", dijo.

