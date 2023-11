Piden consumo medido y racional de agua por la falta de lluvias en Córdoba

El Gobierno de Córdoba alertó hoy que los ríos, arroyos y diques se encuentran con bajantes en sus niveles por la falta de lluvias, por lo tanto instó a la población de toda la provincia a realizar “consumo medido y racional para no generar mayores inconvenientes en los sistemas de distribución local”.

Mediante un comunicado oficial el Gobierno local sostuvo que transcurren 180 días prácticamente sin lluvias, y después de tres años consecutivos de un escenario Niña “hay situación de bajante en los ríos y arroyos”.

No obstante destaca que se realizaron obras para garantizar el abastecimiento de agua en diferentes localidades.

Desde el Ministerio de Servicios Públicos alertaron que se transita un escenario hídrico con una marcada recesión o bajante en los ríos y arroyos, particularmente en el Valle de Punilla y de Paravachasca, luego de tres años consecutivos de fenómeno Niña, que afectó a toda la región, y que se ha complejizado por la falta de lluvias en los últimos meses.

Sin embargo, en la actualidad, los diques se encuentran cercanos a los niveles medios para esta época del año y se esperan, según los pronósticos, precipitaciones en las próximas semanas que permitirán mejorar la situación, agrega el informe.

“Hemos planificado y trabajado en obras para compensar los efectos del cambio climático, tal como esta secuencia de tres ciclos de Niña consecutivos” sostuvo el secretario de Recursos Hídricos, Edgar Castelló.

En ese sentido dijo detalló que el sistema que abastece el dique La Quebrada hoy recibe aportes del acueducto Sierras Chicas Norte, una obra que se habilitó recientemente y que brinda agua a través de perforaciones que se encuentran a más de 35 kilómetros, “ayudando a que el abastecimiento desde el dique no se resienta aún más por la falta de precipitaciones”.

Asimismo recordó que se está trabajando en la ejecución del Acueducto Córdoba-Santa Fe para traer agua del Paraná.

“De esta manera generamos lo que denominamos redundancia de fuente que nos ayuda a compensar a futuro los escenarios de bajante en las fuentes de agua locales”, agregó Castelló.

El municipio de la ciudad de Villa Carlos Paz, el principal destino turístico de Córdoba, declaró el estado de “Alerta Roja” por falta de agua en el Lago San Roque y decretó que se debe utilizar sólo para consumo humano.

Similar situación ocurre en el Valle de Paravachasca, en Alta Gracia y sus alrededores, por el bajo nivel de agua en el cauce del río Anisacate. (Télam)