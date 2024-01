Piden estar alerta y dar aviso en caso de ver fauna empetralada tras el derrame en Puerto Rosales

Tras el derrame de petróleo de la empresa OilTanking Ebytem ocurrido la semana pasada en Puerto Rosales, en la localidad bonaerense de Punta Alta, la Estación de Rescate de la Fauna Marina de Bahía Blanca Guillermo "Indio" Fidalgo (Erfam) solicitó a habitantes y turistas estar alertas y dar aviso en caso de ver fauna empetrolada sobre la costa, luego de que circulara ayer la imagen de un lobo marino aparentemente afectado que no pudo ser localizado luego por los rescatistas.

"Ayer circuló una foto de un lobo marino que sacó una persona particular. Fuimos con un grupo de trabajo de la Estación de Rescate de la Fauna Marina y estuvimos recorriendo toda la zona hasta las 2 de la mañana, pero no lo encontramos. Según Prefectura, lo corrieron unos perros y volvió al mar", indicó a Télam el biólogo Pablo Petracci, director de la Erfam.

En este contexto, el especialista señaló: "No podemos asegurar que se trate de un animal empetrolado porque no pudimos encontrarlo, pero tampoco sería raro porque la zona donde se sacó la foto, que fue en playa Sauce Grande, a cinco kilómetros de Monte Hermoso, es cerca de donde se produjo el derrame y hay corrientes de agua compartida, o sea que los animales se mueven entre el estuario y esa zona".

El 27 por la madrugada, un pescador artesanal de la zona registró un video en el que daba cuenta de una mancha de petróleo en el mar: "Petróleo en el canal del embudo, 27 de diciembre 2023, hace más o menos media hora que venimos navegando y toda la mugre (…), hay mucho olor a combustible, si tiras un fósforo volamos (…). Está todo estropeado, ¿qué vamos a pescar?", decía en el registro audiovisual mientras enfocaba su mano con petróleo tras sumergirla en un balde con agua del mar.

Según el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, el derrame en el estuario, proveniente de la monoboya operada por Oiltanking Ebytem SA en Puerto Rosales, se produjo el 26 por la tarde, pero el Plan de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos en el Agua (Planacon) se activó recién el 27 después del mediodía.

"Si la petrolera hubiera activado en forma oportuna el Planacon para contener a tiempo el derrame, habría evitado impactos ambientales de gravedad. Esta medida no se tomó y hoy las consecuencias están a la vista", publicó Susbielles en las redes el 30 de diciembre.

Tres días después informó que "he instruido a la asesoría letrada del municipio a realizar una presentación penal en la justicia federal, ante la importante afectación en sectores ambientalmente vulnerables de la Reserva Natural Provincial Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde".

Y continuó: "Como es sabido, para todos menos para el gerente de Oiltanking Ebytem S.A. Terminal Marítima Puerto Rosales, nuestro humedal costero es una unidad ecosistémica única con aguas y una biodiversidad compartidas por diversos partidos, entre ellos el de Bahía, cuyo interés represento".

El 3 de enero, la empresa emitió un comunicado diciendo que el plan de remediación "fue aprobado por el Ministerio de Ambiente (PBA) el viernes 29 con autorización para ingresar al área afectada a partir de las 14:00 del 30/12/23".

"Al momento se encontraron tres áreas de costa impactadas, en las que los equipos están trabajando desde hace cuatro días. En las mismas ya se remediaron más de 2500 mt2 de superficie, y se retiraron más de 700 kilos de residuos, constituidos mayormente por juncos y otras plantas manchadas", señalaron en el documento.

Por su parte, la profesora y educadora ambiental Patricia González señaló que "volcaron petróleo en una reserva natural, no importa la remediación, el daño no se repara, ya está hecho".

"Todo lo que hagan a partir de ahora va a seguir afectando, porque hay que sacar el petróleo, pero no tiene vuelta atrás, ya está dañado el estuario", sostuvo en declaraciones a Radio Universidad de Bahía Blanca.

Para la docente, "le quitaron la oxigenación al plancton, ahogaron la vegetación y seguramente afectaron a la fauna marina".

En el mismo sentido, Juan Temporelli, integrante de la Asociación Ambientalista del Sur, sostuvo en diálogo con Télam que "no" creía que "lo puedan remediar en un 100 por ciento, ese va a ser el problema y habrá que evaluar una vez que terminen los trabajos de remediación para ver los daños". (Télam)