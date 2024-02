Piden que se incluya la perspectiva de derechos animales en concursos del Poder Judicial

Abogadas del grupo activista 'Sin Cadenas' realizaron una presentación ante el Consejo de la Magistratura de Neuquén, con el fin de que los concursos públicos para cubrir cargos de magistrados y funcionarios incluyan la perspectiva de derechos animales "ante las posturas y limitaciones que se observan día tras día".

Julia Busqueta, abogada especializada en derecho animal, dijo a Télam que desde Sin Cadenas decidieron presentar el pedido, ya que "lamentablemente son muchos los casos de crueldad, y con la perspectiva especista de muchos de los operadores del derecho es difícil lograr justicia antiespecista".

Busqueta comentó un hecho ocurrido el año pasado en el ámbito de una comunidad mapuche, donde un hombre, Miguel Ríos, introdujo a su gato Newen en el interior de una estufa a leña encendida, provocándole la muerte poco tiempo después por las quemaduras que le provocó.

En ese momento, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, a través de la asistente letrada Julieta González, presentó un acuerdo mediante el cual Ríos reconoció su participación y aceptó cumplir una condena en suspenso.

Otro de los casos que relató la abogada tuvo su audiencia días atrás, cuando la misma asistente letrada presentó un acuerdo al que arribó con la defensa de dos varones, Matías y Jorge Valdez, por el cual accedieron a una suspensión del juicio a prueba, luego de haber atado a una camioneta a Rocco, un perro de 10 años, para arrastrarlo por cinco cuadras.

El pasado 2 de febrero, el MPF informó que se acordó que los dos hombres realicen un curso en cuidado responsable y el pago de 200 mil pesos en cuatro cuotas, que serán destinados para pagar los gastos de la recuperación de Rocco.

"Hoy fijaron una condena de un mes de prisión condicional a un hombre por apuñalar al perro de una vecina", contó Busqueta y en el acuerdo también estuvo a cargo de la asistente letrada González.

Al repasar los casos de crueldad animal que suceden "constantemente" en la provincia de Neuquén, destacó que "es importante y necesaria la perspectiva de derecho animal en jueces y funcionarios por el lugar que ocupan en la sociedad, ya que de sus decisiones; posturas y abordajes depende la realización de la justicia".

"Trabajamos por una justicia que no discrimine por especie, y a esta altura de la historia deben cumplir sus funciones conforme el paradigma de los demás animales como sujetos de derecho", expresó Busqueta.

Asimismo, indicó que "si bien es necesaria la reforma de la ley nacional 14346 (de protección animal), el aumento de las penas y la incorporación de tipos penales, también es necesario que los ministerios públicos y los magistrados evolucionen en la consideración de los demás animales como sujetos de derecho y destinatarios de tutela judicial efectiva".

Por último, la abogada reiteró "el pedido de que se reglamente la ley provincial 3291, de educación antiespecista, al gobernador Rolando Figueroa y al Consejo de la Magistratura de Neuquén".

La ley, que crea en la órbita del sistema educativo el "Programa de sensibilización sobre el cuidado responsable de animales no humanos y prevención de enfermedades zoonóticas", fue sancionada en el mes de julio de 2021 y aún no se reglamentó "por una falta de decisión", concluyó Busqueta. (Télam)