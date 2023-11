Por amenazas de bomba, hay demoras en las líneas de ferrocarriles Sarmiento y Roca

(Agrega declaración de Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, y actualización del servicio en la Línea Roca)

El servicio de la línea de ferrocarriles Sarmiento funciona esta mañana con demoras debido a que se recibieron amenazas de bomba en la terminal de Once, mientras el ramal a Ezeiza de la línea Roca reanudó sus servicios tras la "falsa amenaza de bomba", informó la empresa Trenes Argentinos.

Dos llamados originados en el mismo número de teléfono alertaron esta mañana sobre artefactos explosivos en las terminales de Once, del Ferrocarril Sarmiento; y en el trasbordo con la estación de subtes de Retiro, del Ferrocarril Mitre, informó la Policía Federal Argentina (PFA).

Tras las amenazas fueron notificados la PFA y el Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad y en estos momentos, móviles de las comunas 1 y 3 de la Policía de la Ciudad realizan un perímetro externo en ambas estaciones porteñas.

Asimismo, Trenes Argentinos indicó que "la línea Sarmiento circula con demoras y cancelaciones por una amenaza de bomba en la estación Once".

"Hubo una comunicación indicando la amenaza sobre un andén, por lo cual inmediatamente se activó el protocolo de denuncia de protección de la zona, de no utilización de ese andén", indicó Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos y de Trenes Argentinos Infraestructura.

También informó que "la brigada antiexplosivos está verificando el lugar para descartar, dios quiera, la presencia de algún tipo de artefacto explosivo".

Al ser consultado si se trata de un hecho novedoso, Marinucci respondió que "ha sucedido en determinados momentos, pero no es algo que se dé habitualmente".

Según fuentes de la PFA, "con relación a las llamadas por artefacto explosivo en la cabecera de Ezeiza, se finalizó la inspección y se trató de una falsa alarma".

Personal de las brigadas de explosivos de la Policía de la Ciudad y bonaerense realizan operativos en las citadas estaciones para descartar la presencia de objetos explosivos, por lo que la normalización de los servicios dependerá del tiempo que lleve revisar las estaciones y las formaciones que se encontraban al momento de las amenazas. (Télam)