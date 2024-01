Por falta de fondos, Bariloche suspende su Fiesta de la Cerveza Artesanal

Los organizadores de la Fiesta de la Cerveza Artesanal de Bariloche confirmaron hoy la suspensión, por falta de fondos, de la edición 2024 del encuentro que se había realizado de forma exitosa durante los dos veranos anteriores y apuntaba a establecerse como otra de las fiestas populares de la ciudad.

El presidente del Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur), Sergio Herrero, confirmó a Télam que el organismo "no está en condiciones" de otorgar a la organización del evento el monto requerido para su realización.

"La organización pidió 100 millones y el Emprotur no está en condiciones de darlos", afirmó Herrero, quien además de presidir el organismo es secretario de Turismo municipal.

Según explicó, la ciudad ofreció "ayudar" a los cerveceros en lugar de ser el principal aportante, pero "dijeron que no".

El presidente de la Asociación Cerveceros Artesanales, Franco La Penna, coincidió en que "la fiesta se suspendió porque los montos que se solicitaron al Emprotur no están disponibles".

Si bien para la organización de la fiesta que se realizó durante los últimos dos años con epicentro en el Cerro Catedral había aportes privados, el mayor aporte era del Ente mixto.

"La fiesta estaba apuntada a ser una más de las fiestas de la ciudad, como el BALC (Bariloche a la Carta), la Fiesta del Chocolate o la de Las Nieves, y si bien en un comienzo era una fiesta de los cerveceros, después se tornó en una fiesta de promoción turística apuntada a hacerla en las puntas de la temporada, donde cae el turismo", señaló La Penna.

"Se apuntaba a empezar a mover turismo por la fiesta en sí. Ya lo habíamos empezado a lograr en los últimos dos años y este año no se podrá concretar, lamentablemente, pero esperamos que el próximo año se retome", continuó.

La última edición del encuentro reunió a 16 cervecerías locales y fabricantes de gin con una amplia oferta gastronómica y una agenda cultural que incluyó bandas en vivo y DJs en el Cerro Catedral, además de actividades y promociones en las cervecerías que participaron. (Télam)