Por nuevos fogones en el Parque Nahuel Huapi, reiteran medidas de prevención de incendio

La Administración de Parques Nacionales (APN) advirtió sobre denuncias recibidas durante el fin de semana por fogones en zonas no habilitadas del Parque Nacional Nahuel Huapi y reiteró las medidas de seguridad y prevención en esta área protegida, mientras brigadistas continúan los operativos para controlar el fuego que ya arrasó con casi 600 hectáreas de bosque nativo.

"Se informa que durante el fin de semana se recibieron diversas denuncias por fogones en zonas no habilitadas de Lago Gutiérrez y Ñirihuau, encontrándose gran cantidad de residuos en diferentes zonas del Parque Nacional", indicaron mediante un comunicado.

En ese marco, consideraron "lamentable" observar que, a pesar de informar "continuamente" sobre las diferentes medidas de seguridad en general y de prevención de incendios forestales en particular, los visitantes del Parque Nacional Nahuel Huapi "persisten en no respetar las indicaciones que están claramente establecidas en la cartelería", como "la prohibición de hacer fogones en lugares no habilitados y el pedido de no dejar residuos en los lugares de Uso Público".

Tras las denuncias recibidas, reiteraron el pedido de respetar la cartelería de seguridad, que indica las actividades que están prohibidas (tachadas en rojo) y las medidas de seguridad para los visitantes.

Asimismo, recordaron que "está prohibido hacer fuego en todo el territorio" del Parque Nacional y sólo se permite en los campings habilitados, mientras que en el resto de las áreas "sólo se puede utilizar calentador".

En los campings en los que se puede utilizar el fuego en fogones habilitados, para apagarlos correctamente es necesario hacerlo con abundante agua y asegurarse de remover las cenizas para verificar que no queden brasas encendidas y echar agua sobre la fogata y alrededores.

Para cerciorarse de que esté correctamente apagados, indicaron chequear que los restos de la fogata queden fríos, controlar que el viento no arrastre chispas a los árboles y pastizales cercanos y llevarse la basura siempre, especialmente las latas y vidrios que "pueden actuar de lupa y provocar incendios".

En cuanto a recomendaciones generales, recordaron no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos sobre suelo de zonas rurales y áreas protegidas y, para quienes viven cerca de bosques o en el campo, mantener los alrededores de la vivienda despejada de arbustos y desechos.

Ante el avistaje de una columna de humo, pidieron llamar de forma inmediata a los teléfonos de emergencia 105 o +549 2944 303219.

Al menos 600 hectáreas de bosque nativo en la costa sur del Brazo Tristeza del Lago Nahuel Huapi, sobre la ladera norte del cerro Capitán, fueron arrasadas durante el incendio que afectó la zona la última semana.

Según estiman, el fuego se inició por un fogón mal apagado en una zona restringida a la que sólo puede accederse con embarcaciones desde el lago, de acuerdo con información del sitio fiscales.gob.ar.

El parque y reserva nacional Nahuel Huapi es una extensa área natural protegida ubicada en el sureste de la provincia del Neuquén y en el oeste de la de Río Negro, en la Patagonia, y forma parte de la reserva de biosfera Andino "Norpatagónica", desde 2007. Es el más antiguo de los parques nacionales argentinos, ya que fue creado el 8 de abril de 1934. (Télam)