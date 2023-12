Por peligro de derrumbe del techo retiran cientos de ejemplares de una librería en Bahía Blanca

(Por Marcelo Lev). Más de cien mil libros y revistas, entre otras mercaderías, eran retiradas este mediodía de una librería de dos pisos de Bahía Blanca luego de sufrir diversos destrozos en el techo de chapa y tirantes de madera por lo que quedó a cielo abierto y ante un peligro de derrumbe.

Se trata de la librería "Henry", un histórico comercio que en febrero próximo cumplirá 23 años, ubicado en la primera cuadra de la calle Alsina, a pocos metros del Palacio Municipal de Bahía Blanca y en el microcentro de la ciudad.

Con cajas de distintos tamaños, el dueño de la firma Enrique Martinelli junto a un grupo de empleados trabajaban a destajo retirando los más de cien mil ejemplares ubicados en la planta alta de 400 metros cuadrados y en la baja de otros 700.

"La librería cuenta con dos pisos, en la planta alta el viento hizo volar íntegra todas las chapas y tirantes, quedamos a cielo abierto arriba y la lluvia y lo demás va entrando", relató Martinelli a Télam.

El librero sostuvo: "Se empieza a filtrar agua a la planta baja por lo que estamos viviendo una crisis tremenda porque tenemos que mudar todo".

"Lamentablemente vamos a tener que reconstruir toda la librería de cero", dijo Martinelli al indicar que tuvieron "que salir de urgencia a buscar depósitos porque" cuentan con muchos ejemplares de libros y revistas, entre otros productos.

En ese contexto, agregó: "Tuvimos una pérdida enorme en cuanto a pérdidas económicas, gracias a Dios no le ocurrió nada a nuestros colaboradores".

"Estamos tratando que no nos agarre la lluvia y mudar a los depósitos que vamos consiguiendo, porque los que contamos nosotros están todos llenos", afirmó el librero.

Además, Martinelli dijo que en la planta alta "la pérdida fue total, en la planta alta son 400 metros cuadrados lleno de libros, que está todo perdido".

"Abajo tenemos 700 metros cuadrados que estamos mudando para que no suframos más pérdidas y es invaluable lo económico", afirmó.

El comerciante dijo también que "el techo de arriba está al aire libre, cae agua y no tiene salida porque se rompieron las canaletas por el viento, por lo que se perdió la evacuación del agua, por lo que corremos peligro de derrumbe".

"El techo se había cambiado no más de cinco años", expresó al indicar que se trataba de chapas y de tirantes.

"Acá tenemos más de cien mil ejemplares, es enorme, contamos con mucha mercadería", dijo al comentar que en febrero se cumplen 23 años desde que están en el local y frente a la plaza Rivadavia, en pleno corazón de la ciudad.

"Como librero vamos a cumplir 40 años", sostuvo al indicar que además cuenta con otro local ubicado Brown y Fitz Roy.

En ese sentido dijo que se está derivando a los clientes al otro local "que está lleno de mercadería por lo que alquilamos depósitos para llevar éstas".

"Necesitamos sacar inmediatamente la mercadería y liberar la parte de arriba porque al mojarse los libros hay mayor peso y corre riesgo de derrumbe", afirmó.

El comerciante solicitó a las autoridades que le permitan estacionar en lugar debido a que en la misma cuadra se encuentra el Palacio Municipal, donde funciona el Comité de Crisis y en el que hay varios vehículos, entre ellos de bomberos y de otras fuerzas de seguridad.

"Necesito que den la orden para poder trabajar tranquilo y sacar la mercadería", agregó el comerciante con indignación.

Por último contó cómo reacondicionaron el comercio desde que abrieron la librería. "Cuando tomamos este local estaba abandonado, hicimos toda una refacción, lo único que quedó fue el primer piso después fue todo nuevo", señaló.

"Esto estaba hecho todo a nuevo y lamentablemente vamos a tener que pensar de hacerlo de vuelta", puntualizó.

(Télam)