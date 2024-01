Posponen el juicio contra el atacante de Salman Rushdie, sin dictaminar nueva fecha de inicio

La Justicia estadounidense pospuso, sin fijar nueva fecha, el juicio por intento de asesinato contra Hadi Matar, el hombre que en octubre de 2022 apuñaló al escritor indobritánico Salman Rushdie ante numerosos testigos en la ciudad de Chautauqua; una decisión que responde al pedido de la defensa en torno al derecho del acusado a leer las memorias que el escritor publicará sobre esta experiencia en abril próximo, tituladas "Cuchillo: Meditaciones después de un intento de asesinato", ya que funcionarían como prueba.

El libro de Rushdie sobre el incidente se publicará el 16 de abril, a través del pulpo editorial Penguin Random House, pero el retraso "no cambiará el resultado final" del juicio, cuyo incio estaba previsto para dentro de tres días, el 8 de enero, dijo al diario británico The Guardian el fiscal de distrito donde ocurrió el ataque, parte del Estado de Nueva York.

El abogado que representa a Hadi Matar, cuyo nombre no trascendió, solicitó con éxito al juez David Foley que retrasara el juicio, argumentando que tiene derecho a leer el libro que se publicará en abril así como cualquier material relacionado antes de ser juzgado, ya que esos documentos constituyen parte de la prueba.

La decición judicial llega luego de que los representantes del escritor de 75 años hayan denegado una solicitud de la Fiscalía para obtener una copia del manuscrito, citando derechos de propiedad intelectual, dijo el fiscal de distrito Jason Schmidt, que sin embargo minimizó la relevancia de la obra en el próximo juicio, señalando que el ataque estuvo bien narrado, ya que fue presenciado por una gran audiencia en vivo.

El 12 de agosto de 2022, Rushdie estaba a punto de hablar en la Institución Chautauqua cuando un hombre subió al escenario y lo apuñaló varias veces en el cuello, ojos, estómago, muslos y pecho.

El ataque lo dejó ciego de un ojo y afectó el uso de una de sus manos: perdió la sensibilidad en las yemas de algunos dedos.

Matar fue arrestado inmediatamente y se declaró culpable de los cargos de intento de asesinato y agresión en segundo grado.

El motivo del ataque de 2022 por el que Rushdie estuvo hospitalizado durante seis semanas sigue siendo desconocido. Sin embargo Matar, un estadounidense de origen libanés de 24 años, dijo a The New York Post en una entrevista que sentía aversión hacia Rushdie por haber "atacado el islam", pero negó estar en contacto con Irán o haber leído entero su libro "Los versos satánicos".

En junio último, Rushdie anunció que estaba trabajando en un nuevo libro en el Hay Festival a través de un vídeo pregrabado y le dijo a la audiencia que sería “un libro relativamente corto, de un par de cientos de páginas”.

“No es el libro más fácil de escribir del mundo, pero es algo que necesito superar para poder hacer cualquier otra cosa. Realmente no puedo empezar a escribir una novela que no tenga nada que ver con esto -dijo-; así que tengo que lidiar con esto".

La expectativa es que el abogado defensor del escritor, Nathaniel Barone, cite este material, informó por su parte la agencia de noticias Associated Press AP.

El escritor nacido en Bombay en 1947 escribió15 novelas. El ataque que sufrió en Estado Unidos ocurrió 33 años después de que el difunto líder de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, emitiera una fatwa pidiendo su muerte a raíz de la publicación en 1988 de "Los versos satánicos", libro considerado blasfemo para el Islam.

La última novela de Rushdie, "Victory City", escrita antes del ataque, se publicó en febrero de 2022; antes había publicado una memoria, "Joseph Anton", en 2012, sobre su tiempo en la clandestinidad luego de que del pronunciaiento del exlíder supremo iraní.

Nihar Malaviya, director ejecutivo de Penguin Random House, dijo que "Cuchillo: Meditaciones después de un intento de asesinato", es un libro “desgarrador” y "un recordatorio del poder de las palabras para dar sentido a lo impensable”.

"Nos sentimos honrados de publicarlo y sorprendidos por la determinación de Salman de contar su historia y regresar al trabajo que ama", añadió.

