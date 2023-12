Preparan el 39° Encuentro de Copleros en Purmamarca

La Comisión Organizadora del tradicional Encuentro de Copleros de Purmarmarca, que reúne a cantores y cantoras que confraternizan al son de cajas artesanales y de los versos de sus coplas, comenzó los preparativos rumbo a la 39° edición del evento de resistencia cultural, previsto para el sábado 13 de enero.

Así lo confirmó hoy a Télam Selva Vilte, quien encabeza la organización del encuentro que año a año apuesta a revalidar la identidad de los pueblos andinos y las tradiciones y los valores humanos que se mantienen vigente a través del canto norteño.

En torno a la agenda organizativa, detalló que este sábado 16 de diciembre realizarán una reunión abierta para definir detalles de lo que será la convocatoria y sumar a todas aquellas personas que quieran colaborar en mantener este importante hecho cultural del pueblo de Purmamarca, ubicado a unos 65 kilómetros al norte de la capital jujeña.

"Este encuentro sigue manteniendo las características desde sus inicios, no es comercial, no es competitivo", ponderaron desde la organización y al recordar que "se realiza con el esfuerzo y la colaboración de la comunidad purmamarqueña, copleros, comerciantes y con una imprescindible articulación de sus instituciones".

Desde 1984 tiene lugar la convertida en jornada festiva para el pueblo, que se colma no solo de cantores y cantoras de distintos puntos de la provincia, sino también de turistas que se suman en divertidas ruedas de contrapunto, en las que los versos de uno de los participantes, deben ser contestados por otro, en un improvisado e ingenioso ida y vuelta.

La cita se da con una primera concentración en la Plaza Central del pueblo de Purmamarca, luego de lo cual los copleros se trasladan dos cuadras hasta el Club Santa Rosa para almorzar y continuar con los cantos, todo con participación libre y gratuita.

Los cantores llegan solos o con sus cuadrillas y sin escenarios ni micrófonos, con chicha o vino mediante, se disponen a entonar e improvisar coplas, forma de canción popular que suele componerse de cuatro versos y cuyo contenido está cargado de vivencias cotidianas y sentires profundos. (Télam)