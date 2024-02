Presentan un amparo para que el gobierno porteño brinde transporte escolar en el Barrio Saldías

El Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la Ciudad de Buenos Aires presentó un amparo colectivo para que el Gobierno porteño garantice un servicio de transporte escolar gratuito y seguro para las niñas y niños que residen en el Barrio Saldías, ya que las familias aseguran que por la falta de transporte público para ir a la escuela se "pone en riesgo la salud" y la permanencia en el sistema educativo.

El objetivo es que se ordene al Ministerio de Educación porteño "la implementación inmediata y obligatoria de un servicio de transporte escolar gratuito y seguro para los niños y niñas que residen en el barrio, y que asisten a las escuelas de gestión estatal", se informó hoy a través de un comunicado del MPD.

La acción de amparo fue presentada por un grupo de madres y padres del Barrio Saldías, con el patrocinio del defensor Oficial Ramiro Dos Santos Freire, quien está a cargo de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social del MPD de la Ciudad de Buenos Aires.

El Barrio Saldías está ubicado en la Comuna 2, próximo a la estación Saldías del Ferrocarril General Belgrano, y como no hay instituciones educativas cercanas, los vecinos deben trasladarse hasta el Parque Las Heras.

"Dado que no hay colectivo para ir directamente al Parque Las Heras, para llegar a las escuelas las y los estudiantes deben caminar aproximadamente 18 cuadras-alrededor de 25 minutos- atravesando vías de tren sin señalizar y sin barreras, circulando por caminos sin asfaltar donde desaguan aguas servidas, o bien caminando por calles de doble mano sin vereda, semáforos ni arbolado, por donde circulan autos y camiones a gran velocidad", se indicó en el texto.

Según sostiene la presentación del defensor oficial, "los niños y niñas recorren largas cuadras en mal estado", lo que "genera una afectación concreta a su derecho a acceder de manera real y en condiciones de igualdad a la escolaridad".

Asimismo, se indica que la lluvia, el frío o las altas temperaturas hacen que los estudiantes "tengan una cantidad de inasistencias muy elevada y casi todos llegan a fin de año habiendo perdido la condición de 'alumno/a regular'".

Ante esta situación, la comunidad educativa de Saldías ya realizó diversos reclamos ante el Ministerio de Educación local, "sin que el gobierno porteño haya brindado respuesta alguna", se aclaró.

Como medida cautelar demandaron que, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa, se exija al Gobierno que en un plazo improrrogable de cinco días hábiles, provea el traslado diario a los estudiantes en un medio de transporte seguro, accesible y adecuado, garantizando la cercanía al domicilio y el cumplimiento de los horarios escolares.

En este sentido, subrayaron que esta medida no tiene costo excesivo para la administración, que "ya presta dicho servicio en recorridos cercanos y similares a lo requerido".

Además, el grupo de madres y padres destaca que se les niega "arbitrariamente" un servicio que sí se presta en otros barrios de la Ciudad con similares características.

"Con esta omisión, el Estado está reforzando una situación de segregación que ya sufre el barrio", señalaron en la presentación. (Télam)