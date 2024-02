Prohibirán el uso de celulares en las escuelas de Italia

El uso de teléfonos celulares y tabletas estará prohibido en las aulas italianas, incluso con fines didácticos, según las nuevas normativas que se publicarán próximamente, afirmó el ministro de Educación, Giuseppe Valditara.

La prohibición, que alcanza a jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, amplía una restricción ya existente sobre el uso no académico de dispositivos inteligentes, introducida en 2007, pero que no siempre se aplica.

En una entrevista con el diario Il Foglio, Valditara dijo que la decisión se tomó tanto por razones educativas como porque el uso de teléfonos inteligentes y tabletas puede crear tensiones entre estudiantes y profesores, lo que a veces también conduce a actos de agresión contra el personal de la escuela.

"Defender a los docentes significa defender el principio de delegación y autoridad que es la base no solo del sistema escolar, sino también del sistema democrático", afirmó el ministro, según consigna la agencia de noticias ANSA.

Poco después de asumir su cargo, en 2022, Valditara difundió una circular reiterando la prohibición del uso no académico de los teléfonos celulares en guarderías y escuelas primarias.

El año pasado, la agencia educativa, cultural y científica de la ONU, Unesco, recomendó que se prohibieran los teléfonos inteligentes en las escuelas de todo el mundo con el argumento de que distraen a los estudiantes y tienen un impacto negativo en los resultados del aprendizaje.

En tanto, el lunes pasado en el Reino Unido, el Gobierno también había anunciado una medida similar al lanzar

un plan integral para prohibir el uso de teléfonos móviles en las escuelas, según explicó el Departamento de Educación. (Télam)